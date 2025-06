GROSSETO – Scoppia la polemica dopo la nota mandata da Diego Montani in merito ai problemi riscontrati dai disabili durante il concerto di Raf.

«Riguardo la nota stampa inviata ai media locali e sostenuta, a prima vista, anche dalla sottoscritta, tengo a precisare che mi trovo fuori Grosseto, nel dettaglio all’estero – afferma Valentina Corsetti presidente della Consulta per la disabilità -. E non ho firmato a mio nome alcuna uscita. Ogni iniziativa è stata presa in mia assenza. Come presidente della Consulta per la disabilità ho avuto una stretta comunicazione con prefettura e assessorato. E mi è stato dunque possibile approfondire norme e iter. E ho sempre informato il resto della Consulta».

«L’assessorato si è sempre dimostrato disponibile al ruolo cui è chiamato. Sono rammaricata per quel che leggo sulla stampa e per i botta e risposta che hanno trovato, nei media, un inadeguato luogo di confronto. Credo sia più che opportuno chiudere le polemiche e lavorare in piena sinergia, nell’esclusivo interesse collettivo e, nel caso specifico, delle persone con disabilità. A tal proposito so, grazie all’interessamento dell’assessore Riccardo Megale, che presto sarà realizzata una riunione aperta a tutte le realtà preposte e durante la quale saranno affrontati questi temi con dovizia di particolari e nella consapevolezza che serve una visione d’insieme ed equilibrata per risolvere ogni eventuale genere di incomprensione».

«Montani ha superato ogni limite: si dimetta immediatamente – afferma invece Andrea Maule commissario provinciale della Lega di Grosseto -. Quanto emerso in queste ore attraverso le redazioni giornalistiche locali è di una gravità inaudita. Diego Montani, Garante per la disabilità del Comune di Grosseto, ha diffuso un comunicato stampa spacciandolo come condiviso anche dalla presidente della Consulta comunale per la disabilità, Valentina Corsetti, che poche ore dopo ha smentito pubblicamente di aver mai firmato o approvato quel testo».

«Un comportamento scorretto, inaccettabile, indegno del ruolo che ricopre. Montani ha abusato del proprio incarico istituzionale, utilizzando il tema della disabilità come strumento politico per colpire un assessore della Lega, dimostrando di non avere alcun rispetto né per le istituzioni, né per le persone che dovrebbe tutelare. È evidente che il suo ruolo di Garante – che dovrebbe essere super partes – è diventato invece una piattaforma personale per fare opposizione politica, in modo scorretto e subdolo».

«Fare politica sulla pelle delle persone con disabilità è la peggior cosa che Montani potesse fare. Un gesto ignobile, che segna un punto di non ritorno. Diego Montani, ex esponente della Lega e oggi membro del gruppo Noc, ha perso completamente il senso del limite e della misura. L’unico atto dignitoso che gli resta da compiere è uno solo: dimettersi immediatamente. Qualsiasi altra scelta sarebbe una mancanza di rispetto verso la città, verso la Consulta e verso tutte le persone con disabilità che meritano ben altri rappresentanti».