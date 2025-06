SCANSANO – Torna la 14esima edizione di “Teatro nel bicchiere” in programma dal 5 luglio al 27 settembre.

«Al nostro attivo – spiegano gli organizzatori – abbiamo 13 edizioni di un Festival interdisciplinare a carattere internazionale, con interventi diversificati in tutta la Provincia di Grosseto, che spaziano dal teatro alla danza, passando per la musica. Selezioniamo e ospitiamo le ultime produzioni di compagnie cardine della scena italiana, abbiamo coprodotto importanti spettacoli, portando il nome del Festival in tournée internazionali, sosteniamo la creatività della scena emergente, mettendo a punto programmazioni allineate al tempo presente e che ne precorrono gusti e tendenze».

«Il Festival è una manifestazione attesa che attira un pubblico numeroso e diversificato, anche critici del settore, ospita compagnie famose, anche internazionali, mai ospitate in Maremma, dà luogo a prime nazionali e residenze artistiche in collaborazione con i Comuni partner».

«Teatro nel bicchiere – aggiunge la sindaca di Scansano, Maria Bice Ginesi – è una eccellenza e una crescita per il territorio e non solo in termini di persone che arrivano nel nostro comune, dando respiro alla nostra economia. Il teatro è qualcosa di magico. Al di là del gradimento, ha una funzione di crescita, di crescita collettiva. Di questo ne sono convinta, soprattutto per il momento che stiamo vivendo: abbiamo bisogno di capire, confrontarsi, e sì anche di leggerezza, per superare questi terribili momenti che il mondo sta vivendo. Ringrazio pertanto Alessandra e Tanita per aver realizzato Teatro nel Bicchiere a Scansano, per aver dato ai nostri cittadini, e non solo, la possibilità di “crescere”, di arricchire la propria conoscenza. Grazie ai comuni che partecipano quest’anno a questa rassegna, creando una rete sul nostro territorio per portare “la bellezza” a tante persone. Grazie ancora e buon Teatro soprattutto se è Teatro nel bicchiere, con un buon Morellino di Scansano per un brindisi».

Il programma

Luglio

Sabato 5 luglio ore 19.30 all’ingresso dell’Area Archeologica di Roselle

“Stuporosa site specific”

Francesco Marilungo / Körper (cast under 35)

Spettacolo vincitore Ubu 2024 miglior spettacolo di danza, candidatura miglior progetto sonoro a Vera Di Lecce

Domenica 6 luglio ore 5.30 Alba all’abitato etrusco di Ghiaccio Forte, Pomonte

“Flower power. I grandi Festival del Rock degli anni ‘60/70 “ Woodstock, Isola di Wight” brani di : Baez, Joplin, Hendrix, Zappa, Santana, Ccr, The Doors e altri violino, violoncello, pianoforte e voce

Gruppo da Camera Caronte. In collaborazione con il Comune di Scansano

Venerdì 18 luglio ore 21.30 Piazza Garibaldi Scansano

Sirimiri band; serata dedicata al musicista e compositore Alex Biagi

Domenica 20 luglio ore 21.30 Teatro Castagnoli Scansano

“Just Kids”; un progetto di Tanita Spang con Augusto Ferretti, Stefano Giuggioli, Babak Lessan, Stefano Marini, Tanita Spang

Domenica 27 luglio ore 19.30 località Giardino, Capalbio

Prospettiva Cielo di Mauro Staccioli; installazione di land art del noto artista toscano, location elettiva del grande happening organizzato da Teatro nel Bicchiere Festival in collaborazione con Hypermaremma

“Fenicie di Euripide” balletto civile

A seguire dalle 21.30 continuativa di musica e osservazione del cielo

Martedì 29 luglio ore 19.30 Convento del Petreto Scansano

“Sea Warrior Naomi Berrill cellista

Giovedì 31 luglio ore 18.30 (raduno alle 18 al centro visite) Parco Aperto 50° Parco Naturale della Maremma

“Dedica” di e con Sara Sguotti danzatrice premio Ubu 2024; musica dal vivo con Pierpaolo Vacca produzione Cango_centro di rilevante interesse per la danza (regia e cast under 35)

Agosto

Venerdì 1 agosto ore 21.30 location in fase di definizione

“Eves” di e con Natiscalzi Dt (regia e cast under 35)

Sabato 2 agosto ore 21.30 Anfiteatro Romano Area Archeologica di Roselle

“Sogni (di una notte di mezz’estate)” di e con Natiscalzi Dt; cast under25

Marco Bissoli, Giulia Canard, Chiara Esposito, Elena Grappi, Maxime Schiavon

Domenica 3 agosto ore 19.30 Sasseta Alta Scansano

“Oh tell oh” da Shakespeare; Sartoria Caronte; a seguire cena contadina su prenotazione

Domenica 3 e martedì 5 agosto

Opera del Rosso in residenza d’artista al Palazzo Ghio di Scansano

Lunedì 4 e sabato 9 agosto

First bodt workshop of creation; agriturismo Perucci di Sopra; alta formazione internazionale (Brazil/Eu)

Giovedì 7 agosto ore 19.00 prima replica ore 22.00 seconda replica

Salone delle feste Palazzo Ghio, Scansano

“La morte” da Giovanni Testori; Opera del Rosso regia Ian Gualdani (regia e cast under 35)

Venerdì 8 agosto ore 21.30 agriturismo Perucci di Sopra; Montorgiali

“First body”; restituzione di First body workshop of creation con artisti internazionali, a seguire cena contadina su prenotazione

ore 21.30 Magliano in Toscana, Giardino del Torrione

“Piena di Grazia”; Gini – Di Stefano – D’Alessandro – Picchi / Sartoria Caronte (regia e cast under 35)

Sabato 9 agosto ore 19.30

in partnership con Festambiente | Rispescia “Il grande libro canto alla libertà” nell’ambito del progetto di teatro e musica Canto alle Vite Infinite di e con Elena Bucci

Domenica 10 agosto ore 19.15 Tramonto all’Abitato Etrusco di Ghiaccio Forte, Pomonte

“Antigone” da Euripide con Elena Bucci, Marco Sgrosso e coro compagnia Le Belle Bandiere. In collaborazione con il Comune di Scansano

Per info: www.teatronelbicchiere.com