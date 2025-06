FOLLONICA – In programma una nuova seduta per il Consiglio comunale follonichese. L’assemblea, convocata dal presidente del Consiglio Alberto Aloisi, si terrà giovedì 3 luglio alle 15 in sala consiliare.

Gli argomenti

In apertura il processo verbale per l’approvazione della seduta del Consiglio comunale del 3 giugno 2025, a cui seguono le comunicazioni del presidente del Consiglio, del sindaco, degli assessori e dei consiglieri. Da qui si passa alle domande d’attualità dei consiglieri e delle consigliere di opposizione Mirjam Giorgieri, Andrea Pecorini, Francesca Stella, Emanuele Betti e Francesco Ciompi che riguarderanno la questione della palestra, l’atto vandalico al parco centrale, il sindaco, la società multiservizi e la gestione della seduta del Consiglio comunale del 7 aprile.

In seguito si parlerà del riconoscimento del debito fuori bilancio per spese di registrazione della sentenza del tribunale di Grosseto numero 299/2025, per poi passare all’avvio del procedimento della variante al regolamento urbanistico “ippodromo”.

Sul tavolo anche la mozione per la costituzione di parte civile del comune di Follonica nel nuovo processo a carico di Evans Capuano. Infine la discussione sullo Ius Scholae, la proposta di legge in tema di cittadinanza.

I cittadini possono assistere al Consiglio Comunale anche accedendo al canale Youtube del Comune di Follonica https://www.youtube.com/@comunedifollonica/streams