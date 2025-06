GROSSETO – Un uomo si era reso responsabile «di atteggiamenti intimidatori che hanno impedito la regolare fruizione degli spazi pubblici da parte degli altri viaggiatori» per questo il questore, Claudio Ciccimarra, ha disposto per lui il divieto di avvicinarsi alla stazione ferroviaria di Grosseto per un anno.

I fatti risalgono al 15 aprile scorso. Gli operatori della Polizia Ferroviaria avevano notificato un ordine di allontanamento per 48 ore, ma l’uomo, incurante della disposizione, è tornato anche il giorno successivo, rendendo necessario un nuovo intervento delle forze dell’ordine, che gli hanno contestato anche diverse violazioni amministrative.

Da questa reiterazione è scaturito il Daspo urbano da parte del questore, misura che, per la prima volta, viene applicata nella provincia di Grosseto. Il provvedimento si inserisce nel più ampio dispositivo di tutela previsto dalla normativa vigente, volto a garantire la sicurezza dei cittadini, la piena fruibilità delle aree pubbliche e la protezione di zone considerate particolarmente sensibili, come le infrastrutture del trasporto pubblico.