GROSSETO – Ci sono parole che usiamo di frequente. E parole che usiamo troppo poco. Una di queste è grazie. Non quello detto per educazione o cortesia. Ma quello profondo, che arriva dal cuore e si rivolge a chi ci ha salvati, anche solo rimanendoci accanto in silenzio.

Oggi, 25 giugno, si celebra la Giornata del Marittimo e chi lavora con e sul mare conosce bene i valori della riconoscenza e della collaborazione, dell’amicizia. Allo stesso modo li conosce lo chef maremmano Antonio Catani, presidente della federazione cuochi di Grosseto. Che proprio oggi, celebra i suoi 60 anni.

Ma non è il momento di piatti speciali. «Non voglio parlare di cucina, di ingredienti, di ricette – dice Catani – Oggi vorrei dire solo grazie a un amico».

L’amico in questione è Dario Viti, allenatore di cavalli da corsa, uomo schietto, dall’occhio bonario e le mani forti.

Antonio e Dario si conoscono da quando nelle radio suonavano i primi pezzi di Vasco Rossi e dei Duran Duran, da quando si cantava a squarciagola Claudio Baglioni e le cassette giravano nei mangianastri delle auto. «Erano gli anni ’80 e proprio in quel periodo nasceva la mia passione per i cavalli – ricorda Catani – m’incantavo all’ippodromo del Casalone. C’erano giorni che finivano con noi due a parlare delle piccolezze della vita, e della grandezza dei nostri sogni».

Poi la vita li ha separati. Dario si è destreggiato tra i cavalli in Maremma e Antonio ha fatto la scuola per chef a Chianciano Terme tornando a Grosseto anni dopo. Non si sono mai persi, ma solo più recentemente, si sono ritrovati.

Due anni fa Dario perse la moglie

La vita li ha messi alla prova, più volte. «Due anni fa la malattia si è portata via la moglie di Dario – ricorda Catani – Un amore lungo una vita». E Antonio, che pure aveva i propri pesi e le proprie inquietudini con cui fare i conti, l’ha cercato. Si sono riavvicinati in quel silenzio che ben conoscono le persone che si vogliono bene senza bisogno di spiegare troppo.

«Allo stesso modo ha fatto lui – racconta lo chef maremmano – Recentemente ho attraversato un periodo di profonda depressione e ho dovuto fare fronte a dei problemi di salute che mi hanno preoccupato molto. Dario non si è mai tirato indietro».

Ogni parola, ogni sguardo, ogni minuto passato insieme alla sua compagnia discreta è stato determinante. Ci sono legami che non hanno bisogno di spiegazioni. Si custodiscono. E si lucidano, perché nessun angolo risulti mai opaco quando toccato dai riflessi del sole.

«Se oggi ho un desiderio da esprimere, è questo: ringraziarlo – conclude Catani – Perché il regalo più bello di questo compleanno è aver ritrovato un amico».

Da questa ritrovata amicizia sembra stiano nascendo idee, progetti, sogni nuovi da costruire insieme. Ma basta parlare di lavoro, oggi la cucina può davvero attendere per Catani.

«Oggi invito tutti a scoprire e brindare a una parola dimenticata: grazie – conclude –. Festeggiamo anche una delle sue compagne più autentiche: l’amicizia vera».