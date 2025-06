Foto di repertorio

GROSSETO – Due le aziende sospese in Maremma nei giorni scorsi, dopo che il personale ispettivo e i carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro dell’Itl (Ispettorato del lavoro territoriale di Grosseto) hanno effettuato un’attività di controllo nel settore agricolo.

Le due aziende ispezionate si trovano nella parte nord e nella zona sud della provincia grossetana. Su 20 lavoratori controllati (dieci nella prima azienda, dieci nella seconda), sette sono risultati in nero: quattro nella prima ditta, tre nella seconda.

All’esito delle verifiche, sono state sospese le attività di entrambe le imprese per impiego di manodopera in nero e sono state effettuate sanzioni per un importo complessivo di circa 32.000 euro.