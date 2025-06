FILARE – Un incendio è in corso in questo momento nella frazione di Filare, nel comune di Gavorrano.

Le fiamme sarebbero partite da un’auto in sosta davanti alle abitazioni, alla rotonda di via Pascoli, per poi estendersi al verse e all’erba circostante.

Il fumo è alto e le fiamme vive, e i residenti che vivono a pochi metri, stanno cercando di contenere la situazione con le pompe dell’acqua in attesa dei Vigili del fuoco che stanno arrivando.