MANCIANO – Nella sede del Comune di Manciano, in piazza Magenta, è stato inaugurato il nuovo Baby Pit Stop Unicef: uno spazio dedicato alle mamme e ai loro bambini, pensato per offrire un ambiente accogliente e protetto in cui allattare in tranquillità e provvedere al cambio del pannolino.

Il fasciatoio presente nello spazio è stato donato dall’assessore Daniela Vignali che presto ne donerà un altro.

I Baby Pit Stop Unicef, ispirati all’iniziativa de La Leche League, sono luoghi pensati per favorire l’allattamento nei contesti pubblici e promuovere una cultura di accoglienza e rispetto per le esigenze delle madri. L’iniziativa rientra nel programma “Insieme per l’allattamento” promosso da Unicef Italia, con l’obiettivo di creare in tutta Italia spazi accessibili, decorosi e funzionali per rispondere ai bisogni quotidiani dei più piccoli.

«Allattare è un gesto semplice, naturale e fondamentale – ha dichiarato l’assessore Daniela Vignali –. Con questo piccolo ma significativo intervento vogliamo dire alle mamme che qui sono le benvenute, che hanno uno spazio dedicato, e che l’Amministrazione comunale è al loro fianco».

Soddisfazione è stata espressa anche dal vicesindaco Roberto Bulgarini: «Il Baby Pit Stop rappresenta un passo concreto verso una comunità più inclusiva e attenta ai diritti dell’infanzia. È un gesto di civiltà, che va nella direzione di costruire spazi pubblici sempre più umani e accessibili. Ringraziamo Unicef per il progetto e tutti coloro che hanno contribuito a renderlo realtà anche a Manciano».

Il Baby Pit Stop prende il nome dalla celebre sosta ai box in Formula uno: un rapido “cambio pannolino” e un “pieno di latte materno”, alimento prezioso e insostituibile per la salute dei neonati.