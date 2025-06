GROSSETO – Grandi emozioni nella seconda semifinale del Torneo Bruno Passalacqua, dove si sono sfidate le compagini di Venturina Vs Follonica Gavorrano, con la vittoria di quest’ultima con il risultato di 1-2. Sebbene tutta la partita sia stata piacevole da guardare grazie anche ai gesti tecnici dei giocatori, abbiamo individuato tre ragazzi che si sono distinti particolarmente.

Edoardo Giannoni (Follonica Gavorrano)

Giannoni, classe 2006, dopo il gol vittoria contro il Siena é ancora una volta protagonista della nostra rubrica, in quanto, subentrato al minuto 35 del secondo tempo, dopo solo sei minuti, dopo una punizione e una sponda, si ritrova davanti al portiere e con freddezza e sicurezza da vero bomber insacca la rete che porta la sua squadra in finale, dove affronterà l’Invictasauro. Vicino alla doppietta personale, il numero 20 dopo un recupero palla, vede il portiere avversario fuori dai pali e con una botta secca colpisce il palo da 35 metri di distanza al minuto numero 46.

Entrato nelle fasi conclusive di partita, con il risultato bloccato sull’ 1-1, Giannoni ha capitalizzato perfettamente l’occasione per chiudere la partita, mostrando grandissima capacità di attaccare l’area e di farsi trovare perfettamente in posizione, senza superare la linea dell’ulitmo difensore. Decisivo nelle fasi finali della competizione, trascina la sua squadra prima in semifinale, e poi in finale.

Decisivo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da IlGiunco.net (@ilgiunconet)

Tommaso Scartabelli (Follonica Gavorrano)

Classe 2006, il numero 7 ha brillato nellla notte grossetana, ha aperto le danze al minuto 9 del primo tempo, dopo uno scambio con il numero 9 Pallini che, saltato un uomo con un tunnel, scarica a Scartabelli che con una conclusione chirurgica di mancino batte sull’angolo destro il portiere. Al minuto 23, dopo una traversa del numero 6 Cionini, si trova la palla sui piedi, controlla perfettamente, salta un uomo e tira un mancino a giro sotto il sette, l’urlo di gioia viene strozzato dopo che l’estremo difensore del Venturina Cavaglione spizza la palla in calcio d’angolo. Al minuto 26, dopo soli tre minuti, con una finta di corpo salta un uomo, si invola verso la porta, e dal lato dove ha sfiorato il secondo gol, colpisce la traversa.

Non solo eccelso in fase offensiva, arretra il baricentro per scaricare palloni complicati ai difensori, o cerca verticalizzazioni per i quinti di centrocampo, saliti in fase offensiva.

Dotato di un dribling secco, di velocità con e senza palla e di visione di gioco eccelsa, trasmette sicurezza ai compagni di squadra quando ha la palla al piede.

X Factor.

Francesco Pichi Bicocchi (Venturina)

Classe 2008, Pichi Bicocchi segna la rete del momentaneo pareggio della sua squadra al minuto 6 del secondo tempo. Gol di pregevole fattura, dopo un‘azione personale portata avanti da dei palleggi di ginocchio che hanno disorientato i difensori avversari, mette palla a terra, salta un uomo con una finta di corpo e dopo essersi spostato il pallone, dal limite dell’area incrocia con il mancino alla destra del portiere avversario Comparini.

Sebbene il tanto cuore e sacrificio non siano bastati a portare alla vittoria la sua squadra, il suo gol verrà ricordato come uno dei migliori della competizione. Veloce negli inserimenti alle spalle dei difensori avversari, ha dovuto lottare sulla fascia di sua competenza, quella sinistra, disimpegnandosi molto bene, come in occasione del gol.

Grintoso.