FOLLONICA – La Reka, proprietà svizzera del villaggio turistico “Golfo del Sole” di Follonica, rafforza la sua presenza nel Mediterraneo con l’acquisizione del rinomato resort di vacanze Ortano Mare, nel comune di Rio Marina a Isola d’Elba.

La Baia di Ortano, circondata da colline verdi e dotata di una spiaggia privata, si trova sul versante nord dell’isola, proprio di fronte al Golfo di Follonica, dove Reka gestisce da decenni con successo il proprio resort per famiglie “Golfo del Sole”. Le due strutture si affacciano idealmente l’una sull’altra, separate solo da pochi chilometri di mare, creando un ponte ideale tra la Maremma Toscana e l’isola d’Elba.

A conferma della volontà di garantire continuità gestionale e alti standard di qualità, Vasco Paulo – l’attuale general manager del Golfo del Sole, assumerà anche la direzione della struttura turistica di Ortano Mare. Questo permetterà di estendere all’isola d’Elba la filosofia gestionale che ha reso il Golfo del Sole un punto di riferimento per il turismo sostenibile e di qualità.

“Uno degli elementi di forza del Golfo del Sole, come svela il suo stesso nome – afferma Vasco Paulo – è quello di trovarsi in Maremma Toscana, in un golfo tra i più belli d’Italia, baciato dal sole. Un posto unico che senza dubbio rappresenta un buon punto di partenza. Ma se oggi siamo riconosciuti come una delle strutture ricettive più prestigiose della costa tirrenica lo dobbiamo anche al nostro modo di accogliere i turisti, garantendo sempre standard qualitativi elevati, servizi, divertimento e il massimo comfort, con un’attenzione particolare alle famiglie. Ora porteremo questa esperienza anche a Ortano, ma non sarà un semplice copia-incolla, non ci limiteremo a replicare un modo di operare che si è rivelato vincente: valorizzeremo l’identità e le peculiarità di questo luogo straordinario dell’Isola d’Elba, personalizzando ogni aspetto dell’offerta, in sintonia con il territorio e le sue potenzialità. Il nostro obiettivo è creare un’esperienza unica, che unisca la qualità e la sostenibilità del modello Golfo del Sole con l’anima autentica di Ortano”.

Il villaggio turistico di Ortano Mare sorge sul sito di un’ex miniera dismessa negli anni Cinquanta. Dispone di un totale di 769 posti letto in 120 camere d’albergo e 119 appartamenti per vacanze, nonché di un’ampia gamma di attrattive strutture per il tempo libero e lo sport, tra cui tre grandi piscine all’aperto, un centro velico, quattro campi da tennis, un teatro, una pista da bowling, un miniclub e un parco giochi per bambini. Il resort era precedentemente di proprietà di una famiglia che negli ultimi cinque anni l’ha affittato all’operatore alberghiero italiano Th Resorts. A partire dalla stagione 2026 sarà gestito e commercializzato direttamente da Reka, quale nuova proprietaria.

“Con investimenti mirati – aggiunge il Ceo di Reka Roland Ludwig – nei prossimi anni, il resort Ortano Mare è destinato a diventare un nuovo fiore all’occhiello dell’offerta turistica di Reka. Il volume degli investimenti ammonta a circa 10 milioni di franchi svizzeri. Il successo dello sviluppo del resort Golfo del Sole ci ha spinto a questa nuova acquisizione per rafforzare la nostra presenza nella regione del Mediterraneo”.