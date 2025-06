GROSSETO – È stato un weekend all’insegna del softball e del divertimento, quello che si è tenuto pochi giorni fa sul diamante di Bollate. Le under 13 del Big Mat bsc Grosseto hanno giocato sei partite contro le più importanti compagini di categoria, ovvero Cervignano, Porta Mortara, Caronno, Malnate, Milano e appunto Bollate. “Sono stati due giorni impegnativi – commenta il manager Fiorenzo Cappuccio -, ma che ci permettono di tornare a casa con un bagaglio pieno di esperienza, emozioni e insegnamenti. La squadra ha ben figurato nonostante il divario sia ancora tanto ed è riuscita anche a vincere contro Milano. Momenti come questi ci permettono di crescere, di imparare molto dalle nostre avversarie e provare a migliorarci in ogni minimo dettaglio. Adesso dobbiamo affrontare la settimana con grande entusiasmo e determinazione in previsione dell’ultimo impegno di campionato, cercando sempre di divertirci e di fare gruppo”.