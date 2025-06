ANSEDONIA – Il Comune di Orbetello ha avviato il procedimento di dichiarazione di inagibilità per 40 immobili privati in località Ansedonia, i proprietari hanno 30 giorni per presentare osservazioni e inviare gli eventuali documenti che sono stati già richiesti dagli uffici competenti.

«Nei mesi scorsi – spiegano dall’amministrazione comunale – è stata effettuata un’accurata verifica di diversi immobili privati situati in località Ansedonia per verificarne lo stato di agibilità, sia richiedendo il certificato di abitabilità che i documenti necessari ad attestare che gli immobili fossero regolarmente allacciati alle fognature pubbliche».

Dopo le verifiche e le indagini della competente autorità giudiziaria di Grosseto, gli uffici preposti del Comune di Orbetello hanno provveduto a notificare l’avvio del procedimento di dichiarazione di inagibilità a quei proprietari che non avevano aderito ai controlli presentando per tempo idonea documentazione: «Sono 40 – prosegue l’amministrazione comunale lagunare – gli immobili per cui non abbiamo ricevuto la documentazione e abbiamo dovuto procedere all’avvio del procedimento che è stato già notificato ai diretti interessati».

I proprietari degli immobili in questione hanno 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare osservazioni scritte: «Eventualmente corredate da atti – scrivono gli uffici competenti – o altra documentazione idonea alla valutazione nel merito del procedimento, decorsi i quali, anche in assenza di riscontro alla presente comunicazione, si provvederà comunque alla emissione del provvedimento dichiarativo di inagibilità dell’immobile in premessa specificato e fermo restando l’applicazione di eventuali ulteriori provvedimenti sanzionatori di legge».