SANTA FIORAN – Il Comune di Santa Fiora ha organizzato un’assemblea pubblica sul Piano operativo comunale in programma giovedì 26 giugno, alle ore 18, presso la Sala del Popolo del palazzo comunale.

L’evento si rivolge ai cittadini, alle imprese, ai professionisti e alle agenzie immobiliari ed è pensato come un primo momento di confronto con gli operatori del settore, per condividere il percorso di definizione del Piano e raccogliere osservazioni, idee e suggerimenti.

Interverranno: Federico Balocchi, sindaco di Santa Fiora; Azzurra Radicchi, consigliera comunale con delega all’urbanistica; Stefania Rizzotti, architetto e progettista del Piano.

Il Piano operativo rappresenta uno degli strumenti più rilevanti per il futuro urbanistico e sociale del territorio. Oltre a stabilire la normativa per ristrutturazioni e nuove edificazioni, indicherà anche l’indirizzo per le principali opere pubbliche.

La comunità sarà parte attiva del processo di definizione del Piano operativo, attraverso un ascolto diffuso cui seguirà una fase di co-progettazione e restituzione pubblica.

Il Comune ricorda che tutti gli interessati possono consultare la documentazione del Piano operativo e presentare il proprio contributo alla redazione del Piano, tramite il modulo online, disponibile al seguente link: https://cloud.ldpgis.it/santafiora/po_percorso