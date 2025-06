SCARLINO – Parte il contest fotografico “Scarlino Incantato – Emozioni in uno scatto”, l’iniziativa che vuole raccogliere immagini, scorci, dettagli e momenti capaci di esprimere la bellezza e l’identità del territorio scarlinese. Non importa se la foto arriva dall’obiettivo di una macchian fotografica o da quello di uno smartphone, l’importante è che sia autentica.

Il concorso, che coinvolgerà anche portali social recentemente inaugurati dal 16enne Davide Fantoni, è aperto a tutti: appassionati di fotografia, professionisti o semplici amatori. Non ci sono limiti di età o di esperienza: basta avere voglia di raccontare Scarlino in modo autentico ed emozionante.

Emozioni in uno scatto: il contest

Il contest prevede due edizioni distinte:

La prima edizione si svolgerà dal 1 al 25 luglio 2025

La seconda edizione dal 1 al 25 agosto 2025

Per partecipare è sufficiente caricare le proprie fotografie tramite l’apposito modulo online disponibile sul sito ufficiale del progetto. È necessario consultare e accettare il regolamento ufficiale, disponibile con tutti i dettagli sulla pagina del sito web: https://scarlinoincantato.wixsite.com/scarlino-incantato/contest-fotografico .

Le fotografie non saranno premiate con riconoscimenti materiali: l’obiettivo dell’iniziativa è infatti quello di creare un archivio fotografico collettivo che potrà essere utilizzato per mostre, pubblicazioni e progetti legati alla promozione del territorio. Insomma, l’occasione potrebbe rappresentare l’occasione per entrare nella storia del borgo.

Ogni immagine selezionata sarà sempre accompagnata dal nome dell’autore, in modo da valorizzare il contributo di ogni partecipante.

«Con questo contest vogliamo dare voce allo sguardo di chi vive o visita Scarlino – dice Davide Fantoni, il giovane ideatore del progetto Scarlino Incantato. – Crediamo che la bellezza del nostro territorio sia fatta anche di piccoli dettagli, momenti inattesi, angoli poco conosciuti. Per questo invitiamo tutti a partecipare, per costruire insieme una raccolta di immagini che racconti davvero l’anima di Scarlino».

Scarlino Incantato e Salvaguardiamo l’ambiente

Fantoni, dopo il lancio del contesto, ha intenzione di arricchire il portale di “Scarlino incantato” integrandolo con l’iniziativa “Salvaguardiamo l’ambiente”, realtà già attiva e impegnata nella sensibilizzazione ambientale e nella tutela del territorio locale.

Questo permetterà di promuovere attività di educazione ecologica, giornate di raccolta rifiuti, azioni di valorizzazione del patrimonio naturale e campagne di sensibilizzazione verso l’ambiente, in linea con i valori di sostenibilità e cura del territorio che ispirano l’intero progetto.

«le due realtà – sottolinea Davide Fantoni – rafforzeranno così il nostro impegno per la tutela del territorio, perché crediamo che la promozione turistica e culturale di Scarlino debba andare di pari passo con la salvaguardia dell’ambiente. Solo così possiamo consegnare a tutti, e soprattutto alle future generazioni, un patrimonio autentico, bello e vivo, fatto di natura, storia e tradizioni».

Proprio l’ambiente, una delle bellezze di Scarlino e dintorni, potrà anche essere al centro di scatti che partecipano al contest “Emozioni in uno scatto”. Per qualsiasi domanda, oltre al portale qeb, è disponibile anche la mail [email protected] (Ogni mail che avrà come oggetto “Domanda contest fotografico Emozioni in uno scatto” sarà sicuramente riconosciuta meglio).

Per seguire il progetto:

Instagram: @scarlinoincantato

Facebook: Scarlino Incantato