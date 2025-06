GROSSETO – Fino a un annetto fa, diciamo anche un pochino dipiù avevo difficoltà a far crescere i miei capelli, un po’ per i frequenti trattamenti e per la frequenza con cui li stendevo e piastravo, poi per molti motivi (pigrizia nello stenderli) ho diminuito l’uso della piastra e anche un po’ i trattamenti cercando di intensificare almeno una volta a settimana un impacco fortificante , lucidante e ristrutturante a base di alcuni oli.

So che molti utilizzano l olio di cocco ma vi assicuro che sui capelli fini e ricci il cocco diventa un nemico più che un alleato perché li appesantisce molto alloro ho cercato di provare e riprovare incastri oleosi fino ad ottenere quello che secondo me è il migliore: perché diciamocelo i capelli sono proprio uno dei ns biglietti da visita un po’ come Sansone che aveva tutta la forza nei capelli, cerchiamo quindi di dare loro attenzione e cure.

La formula che vi consiglio è la miscelazione di 3 diversi oli vegetali che faranno da vettore a oli essenziali, che potete preparare e usare almeno una volta a settimana per un impacco sulla lunghezza come lucidante/nutritivo contro le doppie punte e l’ossidazione da phon e piastre o sulla cute come ravvivante contro la caduta o la debolezza del bulbo.

Olio vegetale di ricino 50 ml adatto anche per le sopracciglia e le ciglia come rinfoltente

Olio vegetale di semi di lino 50 ml come lucidante, protettivo del capello e contro le doppie punte

Olio vegetale di jojoba 50 ml come antiossidante ed elasticizzante sul capello per nutrire e idratare in profondità senza appesantire il capello – ottimo anche sui ricci –

A questa miscela di oli aggiungete OE DI ROSMARINO pari a 50 gocce, come ristrutturante, contro le doppie punte, e stimolante sul bulbo pilifero contro la caduta e igienizzante dove si possono avere problemi di dermatiti o forfora grassa e secca; e dell’ OE DI LEGNO CEDRO che sarà proprio il ns olio essenziale segreto per ristrutturare e rinforzare i ns capelli.

La miscela potete applicarla la sera e dormirci, durante le vostre operazioni casalinghe in casa la mattina o addirittura sotto il sole al mare o in piscina. Il tempo di posa può variare da minimo 15 minuti ad un massimo di tutta la notte come vi dicevo, procedendo poi alla vs detersione abituale, perché gli oli se ne andranno senza problemi.

Per una buona riuscita applicatelo almeno una volta a settimana, max 10 gg e prendete un periodo di 2 mesi come tempo minimo per fare poi le vs valutazioni.

Ahh l ‘impacco è unisex!!

Io come sempre aspetto i vs feedback.

Buon impacco!!

Per chi volesse chiarimenti o informazioni può scriverci [email protected]