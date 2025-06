ROCCASTRADA – È morto mentre stava lavorando. Diego Prianti, residente a Roccastrada, ha perso la vita oggi mentre lavorava in un’azienda di sant’Angelo scalo, nel comune di Montalcino. L’uomo sarebbe stato colpito da un pezzo di metallo schizzato da un mezzo agricolo. Nonostante l’arrivo dei sanitari e dell’elisoccorso per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Il sindaco di Roccastrada, Francesco Limatola, ha espresso, anche a nome dell’amministrazione comunale, il proprio «profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Diego Prianti, nostro concittadino, marito e padre di due ragazzi, morto mentre si trovava al lavoro in un’azienda di Montalcino».

«Ogni vita persa sul lavoro è una ferita per l’intera comunità e un monito a non abbassare mai la guardia sulla sicurezza.

Ci stringiamo con rispetto e commozione alla famiglia di Diego, colpita da un dolore così grande, esprimendo tutta la nostra vicinanza e partecipazione al lutto».