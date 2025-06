GROSSETO – Nella prima semifinale del Torneo Bruno Passalacqua si sono sfidati Invictasauro Vs Nuova Grosseto, con la vittoria dell’Invicta per 2-0. Grande protagonista della partita Ettore Sabbatini, autore di una doppietta.

Ettore Sabbatini (Invictasauro)

Sabbatini, classe 2007, come accennato in precedenza, ha portato la sua squadra in finale con una doppietta piena di qualità. Il primo gol é arrivato al nono minuto del primo tempo, con un pallonetto di precisione dal limite dell’area che si é insaccato sotto la traversa, lasciando immobile Recupero, l’estremo difensore della Nuova Grosseto. Il secondo gol é un vero e proprio gioiello da attacante, partendo in contropiede Sabbatini regge fisicamente contro due difensori avversari, parte in velocità e mette il portiere a sedere con un doppio passo, appoggiando la palla a rete scoperta al minuto 12 del secondo tempo.

Forte fisicamente e abile nel dribbling, Sabbatini si é dimostrato un vero rapace d’area, con il suo senso del gol messo in mostra con questa doppietta.

Trascinatore.

Alessio Francavilla (Invictasauro)

Francavilla, classe 2007, si ripresenta per la seconda volta nella nostra rubrica, dopo essere già stato menzionato in occasione dei quarti di finale. Il centrocampista dell’Invictasauro si é dimostrato ancora una volta utile per la sua squadra, sacrificandosi in fase difensiva e pulendo molto bene le palle sporche per servire i suoi compagni, sia sulle fasce per gli esterni sia in zone centrali per la punta o per il trequartista.

Ordinato, agile, attento in fase di copertura difensiva e dotato di una grande visione, si dimostra ancora una volta una sicurezza per i suoi compagni.

Sicurezza.

Filippo Dani (Nuova Grosseto)

Dani, difensore classe 2006 della Nuova Grosseto, si é distinto positivamente nonostante la sconfitta della sua squadra. Preciso negli interventi in fase difensiva, si é reso protagonista di parecchie incursioni nella metà campo avversaria, mostrando tanto cuore e voglia di recuperare la partita, sebbene ciò non sia successo, l’aver dato tutto ciò che aveva partendo da posizioni arretrate lo rende meritevole di una menzione.

Instancabile.