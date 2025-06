GROSSETO – Grande successo per la settima edizione di Rugby sotto le stelle”, appuntamento di fine stagione firmato Grosseto Rugby Club per i suoi giovani tesserati, famiglie e amici. Un pomeriggio e una notte speciali per venticinque ragazzini e quattro ragazzine, con gli Under 12 particolarmente emozionati perchè a ridosso del passaggio alla categoria superiore; per tutti loro divertimento, giochi, partitelle con l’amata palla ovale, convivialità e un pernottamento speciale.

Al campo Viviana e Francesca è inoltre tornato per il secondo anno consecutivo il professionista e amico Lorenzo Pesucci, che milita nel campionato di serie A elite, che ha raccontato ai giovani rugbisti la sua carriera e come è possibile, con tanta determinazione e passione, diventare un giocatore vero e proprio; in più, un’indimenticabile partita tutti assieme. Dopo la cena, lo spettacolo dei fuochi d’artificio ed infine l’emozione di campeggiare sul manto erboso dell’impianto di casa.

La società ringrazia gli sponsor, che hanno reso possibile l’evento, come anche gli educatori Francesco Sergi, Michele Esposito, Natan Domenichini, Davide Wongher e Matteo Madeddu. Questi gli organizzatori: Andrea Benvenuti, Antonio Veltro, Vittorio Esposito, Marco Madeddu, Andrea Faraci e Sara Bartalini.