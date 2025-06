GROSSETO – Decima conferma per la Giorgio Peri Pallavolo Grosseto di Serie C, con la schiacciatrice Sofia Seghetta, pilastro dell’Under 16 e della rosa di Prima divisione, pronta a diventare una certezza anche per la Serie C.

La stagione sportiva 2025-2026 si apre con grandi aspettative per la Pallavolo Grosseto, che punta fortemente sul talento e sulla crescita di giovani promettenti del proprio vivaio. Tra questi spicca senza dubbio il nome della classe 2010 Seghetta, al secondo anno al team grossetano già protagonista nella scorsa stagione con convocazioni in B2 e pronta a diventare una figura centrale nel progetto tecnico del club.

Sofia, oltre ad essere convocata per la Serie C, sarà infatti uno dei punti di forza della squadra Under 16 e Prima Divisione, a conferma di una tradizione di formazione e valorizzazione di atlete locali. Già nella passata stagione, Sofia ha dimostrato personalità, spirito di squadra e una maturità in campo ben oltre la sua età, doti che le sono valse grandi opportunità anche in prima squadra. “La crescita di Sofia è sotto gli occhi di tutti – ha commentato Elisabetta Alberti – È una ragazza determinata, con grande voglia di migliorare e una presenza in campo che fa la differenza. Merita questa opportunità e sono certa che saprà affrontarla con lo stesso entusiasmo che ha sempre dimostrato”.