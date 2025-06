PIOMBINO – Un rientro sul ring sognato a lungo e il successo ai punti sullo statunitense Heinrich Coorsen Caceres. Simone Bicchi è tornato e lo ha fatto con una vittoria ottenuta a Piombino, al termine di un match intenso nei pesi Supermedi. Per il pugile gestito dalla manager Monia Cavini, si è trattato di ritrovare le vecchie sensazioni, per poi lasciarsi andare con una regolare progressione in quello che è stato un avvincente match internazionale.

“Rientrare sul ring dopo un anno non è cosa semplice – commenta Monia Cavini – ma Simone ha dimostrato di saper interpretare molto bene tutti i momenti dell’incontro. Ci voleva questo successo, anche perché necessario a capire il suo stato di forma. Siamo soddisfatti della sua prova”.

Davvero oltre le aspettative la risposta del pubblico piombinese che ha gremito piazza Bovio. “Quello di Piombino è un pubblico di appassionati – dice la promoter internazionale Rosanna Conti Cavini – e la presenza è stata eccezionale. Siamo felici di aver regalato un grande spettacolo a questo meraviglioso pubblico”. L’evento, organizzato dalla Rosanna Conti Cavini Boxe in collaborazione con la Pugilistica Grossetana Umberto Cavini, rientrava nel calendario del “Mese di Sport” promosso dal Comune di Piombino e ha visto anche gli incontri di pugilato olimpico: “Come sempre – conclude Fabrizio Corsini, presidente della Pugilistica Grossetana – è stata l’opportunità per promuovere il pugilato tra i giovani. Per molti di loro è stata un’esperienza unica che ricorderanno a lungo”.