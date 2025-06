ROCCASTRADA – “Una manutenzione accurata del reticolo all’interno dei terreni di proprietà della Fibran, a Roccastrada”. È quanto prevede l’accordo tra l’azienda che gestisce la cava e il Consorzio di Bonifica 6 Toscana Sud, con la collaborazione dell’amministrazione comunale di Roccastrada.

Il presidente di Cb6, Federico Vanni, assieme al direttore generale Fabio Zappalorti e a Massimo Tassi, responsabile area manutenzioni, ha visitato la cava incontrando il responsabile, l’ingegnere Felice Tirabasso, e l’assessore comunale all’economia e alle attività produttive, Elena Menghini. Nel corso dell’incontro si è fatto il punto sulle attività idrauliche da svolgere all’interno dell’ampia area, di circa 600 ettari, nella quale sono presenti diversi corsi d’acqua inseriti nel reticolo di gestione: i torrenti Bai e Riguardo, il botro al Diavolo, i fossi della Banditella, del Tamburo, del Bogo e Pozzoni.

“Cb6 – ricorda il presidente Federico Vanni – già svolgeva regolari manutenzioni in questi corsi d’acqua seguendo il piano delle attività della bonifica. Ma viste le richieste dell’azienda e dell’amministrazione comunale ci siamo impegnati a intervenire con maggiore frequenza per prevenire eventuali criticità che possono crearsi”.

Questi fossi e torrenti, infatti, non ricevono soltanto le acque piovane, ma anche le acque di scolo delle cave e sono quindi maggiormente soggetti a ingrossamento.

“Ringraziamo il Consorzio di Bonifica – afferma l’assessore Elena Menghini – per l’attenzione costante al territorio di Roccastrada e che in questo caso è ancora più importante perché riguarda la sicurezza di un’attività con molti lavoratori”. “Nelle prossime settimane – aggiunge l’assessore – saremo impegnati in ulteriori sopralluoghi per verificare altre situazioni che richiedono attenzione nel nostro territorio”.