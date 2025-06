MARINA DI GROSSETO – Grande soddisfazione per i Pattinatori Maremmani ai Campionati Italiani su pista a San Miniato, dove hanno lasciato il segno con soli tre atleti. Nella categoria Ragazzi, dopo tanti podi sfiorati, Giulia Baricci si laurea finalmente campionessa italiana nel giro ad atleti contrapposti. Sfrecciando l’intero giro di 200 metri, con il tempo di 21,115 secondi è lei l’atleta piu veloce d’Italia nella sua categoria; impegnata tra esami di licenza media ed allenamenti, ha portato questo risultato con grande impegno, costanza e determinazione, facendo tornare a distanza di soli 3 anni dalla scorsa generazione,

“Già nell’aria da tempo, era solo da aspettare che tutte le combinazioni si incontrassero – ha commentato la presidentessa dei Pattinatori Elena Sandroni – in una gara a cronometro dove ogni piccola incertezza non viene perdonata. Giulia ha fatto suo anche un buon quarto posto nella 300 sprint e un inaspettato, quale velocista com’è, ottavo posto nella 3000 a punti, dopo soli cinque minuti dalla vittoria del giro”.

Nella stessa categoria, la più partecipata del panorama rotellistico con oltre 150 partecipanti, Chiara Baricci, al primo anno di categoria e reduce da un periodo di infortuni, ha conquistato un buon tredicesimo posto nella 3000 a punti dopo tre turni qualificatori. Sempre nel terzo della classifica nella gara 5000 metri ad eliminazione e nella 300 metri sprint.

Da applausi anche la “quota azzurra” Alessandro Borracelli, in un’età e categoria dove un anno fa la differenza nello sviluppo fisico e mentale: per lui la diciottesima piazza nel giro sprint, mancando per una sola posizione la finale della 5000 ad eliminazione.

“Sapevo che questi ragazzi avrebbero avuto prima o poi la sua storia da raccontare – ha detto soddisfatta la presidentessa Elena Sandroni – Ecco, con questo campionato abbiamo scritto solo l’introduzione; da ora in poi scriveremo un libro pieno di emozioni”.

Prestazione da ricordare anche per un’altra atleta grossetana ai Giochi nazionali Bruno Tiezzi che si sono svolti a Fanano (Mo). L’evento, considerato la manifestazione più importante per i piccoli atleti fino a 10 anni e pari ad un campionato italiano, ha visto Jessica Tei registrare fra gli Esordienti il diciottesimo posto su oltre 260 atlete; ultima gara dell’anno per lei, che passerà tra poco tra le categorie maggiori dove è pronta ad iniziare a fare sul serio.