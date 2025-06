GROSSETO – Un altro bellissimo tassello nella storia della Track&field master Grosseto, che conquista il sesto scudetto di specialità della propria storia. La squadra master uomini della marcia si laurea campione d’Italia a Misano Adriatico trionfando nel campionato di società davanti ai rivali di sempre della Kronos Roma; 247 i punti totali contro i 204 della società laziale dopo le due prove; la prima si era svolta a gennaio ad Acquaviva in provincia di Bari. È il quarto scudetto al maschile per i grossetani, dopo quelli over 35 del 2021 e 2023 e quello assoluto del 2019; nel 2017 e 2022 a primeggiare era stata invece la sezione femminile.

Oltre al campionato di società, sono molte le soddisfazioni per tutto il gruppo della Track&field master Grosseto che conquista ben 16 medaglie in questa edizione dei campionati italiani individuali su pista con doppio podio per Mazzoli, undicesimo titolo in carriera; Municchi , per ventitré volte sul podio italiano; Goretti ed Aufiero.

Quattro gli atleti che si sono messi al collo un meritato oro: Angela Mazzoli nei 5000 F65 e, nella marcia, Biagio Giannone Biagio negli M80 (dodicesima maglia tricolore), Edoardo Alfieri fra gli M65, nonché record toscano, e Andrea Romanelli per gli M35.

Argento al collo per Marcella Municchi nei 1500/5000 F55, per Renato Goretti nei 5000 metri M75, per Teresa Aufiero nella marcia F80, ancora nella marcia per Francesco Scafuro fra gli M45 ed infine per Angela Mazzoli nei 1500 metri F65.

Si aggiudicano il bronzo nella marcia Corrado Carbonaro per gli M75, Gennaro De Lello fra gli M45, Gianmauro Pirino per gli M50 e Roberto De Rosa per gli M35, oltre a Teresa Aufiero nei 100 metri F80 e Renato Goretti nei 400 metri M75.

Quarto posto per Renato Goretti nei 1500 fra gli M75; nella marcia sesta posizione per Gianni Siragusa fra gli M55

Alessandro Volpi e Franco Venturi chiudono rispettivamente settimo e nono nella categoria M65; decima posto infine per Claudio Nottolini fra gli M60.