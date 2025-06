CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Doppio tentato furto al Conad di Castiglione della Pescaia. Gli autori dei tentati furti sono ragazzi in ferie in Maremma.

Il primo tentativo è stato fatto da due ragazzi umbri in ferie in campeggio. Hanno tentato di rubare due bottiglie di superalcolici: vodka e gyn.

«I sistemi antifurto di Conad li hanno immediatamente individuati anche dai loro movimenti sospetti, così che dopo la barriera casse sono stati immediatamente fermati per procedere con la denuncia – affermano dalla direzione del supermercato -. All’arrivo dei carabinieri i due ragazzi si sono dichiarati senza documenti e minorenni. Hanno fornito il cellulare dei genitori, che sono immediatamente intervenuti redarguendo pesantemente i propri figli. Vista la giovane età e dietro la richiesta dei genitori abbiamo eccezionalmente deciso di non procedere con la denuncia».

Il secondo tentativo di furto è stato tentato da un ragazzo fiorentino in ferie. Vino, ciliegie e panzanella il “bottino”. «Anche lui, con il sistema antifurto Conad, è stato scoperto. Fermato dopo la barriera delle casse è stato immediatamente denunciato alle forze dell’ordine. Purtroppo i turisti non sono a conoscenza dell’innovativo sistema antifurto installato in tutti i supermercati Conad» dichiarano dalla direzione di Clodia commerciale, «vengono così immediatamente scoperti e denunciati. Diamo sempre pubblicità a questa cosa così da poter evitare denunce a possibili male intenzionati».