FOLLONICA – “Follonica: città del mare, delle pinete e delle motoseghe impazienti. La saga del ‘caso eucalipti’ si arricchisce di un nuovo, profumatissimo capitolo: mentre in molti si chiedono dove siano finiti quegli alberi che accompagnavano la strada come vecchi amici silenziosi, in Comune si è consumato un baccanale di accuse, conferenze stampa e smentite al veleno, tutte rigorosamente in sala consiliare”. A tornare sull’argomento è Primavera Civica con una nota.

“La minoranza di centrosinistra denuncia, giustamente, l’abbattimento ‘selvaggio e inspiegabile’ degli eucalipti: intervento maldestro e improvviso, documentazione ballerina e, per non farsi mancare nulla, una delibera firmata dopo l’inizio dei tagli. Quando si dice l’efficienza: prima il taglio, poi gli atti amministrativi. Del resto, perché perdere tempo con i dettagli formali quando si può agire ‘per urgenza’? Ma si tratta di sicurezza stradale o di sicurezza politica? Nel frattempo, la maggioranza di destra risponde compatta, sudata e in grande imbarazzo: ‘tutto regolare, fidatevi’. E giù con una raffica di puntualizzazioni, spiegazioni tecniche e rassicurazioni ecologiche. Gli stessi interventi, dicono da destra, sono stati fatti anche nel 2010 e 2011. Peccato che oggi siano passati una quindicina di anni e adesso c’è un piano strutturale che prevede una ‘invariante strutturale’ per quella zona rurale”.

“Come si può dire, come dice il sindaco, che se era giusto prima non può esserlo adesso? Intanto il dibattito politico sfiora il surreale – prosegue Primavera Civica -: ostacoli a raffica per non convocare le commissioni consiliari competenti, nessun avviso ai consiglieri, delibera di giunta e interventi più che discutibili. Il livello delle giustificazioni fornite dal sindaco? Più basso del ceppo più rasato lungo la strada di Valli! Nel frattempo, i cittadini osservano attoniti. Forse perché nessuno ha chiesto loro nulla. Forse perché si aspettavano un confronto pubblico. O forse perché non trovano più gli eucalipti in quella bella strada di campagna”.

“Abbiamo una proposta per l’amministrazione di destra – concludono -: istituiamo un ‘festival del taglio politico’, con premi per la migliore conferenza stampa in stile reality, la delibera più postdatata e la sega più affilata. La location? Naturalmente una bella strada assolata e deserta”.