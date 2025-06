CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Un lieto fine così non era immaginabile neppure nelle favole. Da gatta abbandonata (male) a micina fortunata con una famiglia che la ama.

La storia di Donatella, che in realtà si chiama Tata, è quantomeno singolare. Vi avevamo raccontato la prima parte qualche giorno fa. Abbandonata in un trasportino accanto ai cassonetti vicino al campo Zauli, davanti a piazzale Donatello da cui aveva preso il nome momentaneo, Donatella appunto.

La sua foto ha iniziato a girare dopo il ritrovamento grazie al gattile di Grosseto, ed è avvenuto il miracolo, come racconta il proprietario, Federico Magazzini, di Castiglione della Pescaia: «La gattina era scomparsa la notte tra l’8 e il 9 giugno scorsi nei pressi del Bar Ciro dove abitiamo. La piccina è molto conosciuta nella piazza del bar e ben voluta da tutti. Fa il suo “giretto” e poi torna a casa. Oppure d’estate, come la sera dell’8, staziona sul marciapiede fuori da casa in cerca di un po’ di fresco. La mattina del 9, e nelle ore seguenti, non l’abbiamo vista e abbiamo pubblicato un post sui vari gruppi castiglionesi presenti sui social, abbiamo fatto una ricerca in zona ogni sera ma senza risultati. Quando ci eravamo ormai rassegnati una volontaria che collabora con il Gattile di Grosseto e abita vicino a casa nostra mi ha segnalato il post della nostra micia sulla loro pagina Fb».

«Ci siamo messi subito in contatto con la signora Marlena Greco e i sui volontari e siamo andati a riprenderla. La gioia è stata indescrivibile. Ci hanno detto che la gattina è stata alcuni giorni all’interno del campo Zauli, probabilmente fuggita a chi l’aveva sottratta (forse abita in zona). Siccome è molto socievole giocava con tutti i bambini che frequentano il campo. Come sia finita abbandonata in un trasportino con 35 gradi vicino ai cassonetti non lo sappiamo. Quando è stata soccorsa dai volontari era in pessime condizioni e sono state necessarie le cure del veterinario che collabora con l’Enpa. Alla fine è stata una storia a lieto fine. Vorrei ringraziare i volontari del gattile che sono stati stupendi e professionali. Gente che mette il cuore in quello che fa. E mandare un messaggio a certe persone: prima di abbandonare un animale in quelle condizioni è meglio rivolgersi agli enti preposti».