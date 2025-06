GROSSETO – Le selezioni erano partite questa primavera, ma dove avrebbe aperto il Kfc a Grosseto non era stata ancora resa nota. Ora, con la nuova data di apertura, è stato svelato anche dove sorgerà il ristorante.

Tramite la nuova ricerca di personale, è possibile vedere infatti che il nuovo locale di fast food specializzato in pollo fritto, aprirà al centro commerciale Maremà. La precisa posizione non è chiara ma dalle prime indiscrezioni sembra che la sede più “papabile” sia quella dove prima c’era l’altro punto ristorazione in salsa americana (l’American Graffiti).

Rispetto ai primi annunci, risulta essere spostata in avanti di qualche settimana la data di apertura. Nella nuova ricerca di personale per “team member” infatti, l’apertura è data come prevista per la fine di luglio e non per l’inizio del mese.

Kfc a Grosseto: l’annuncio di lavoro e la scadenza per presentare domanda

Le posizioni aperte per “team member”, ovvero membro del team, nel nuovo Kfc di Grosseto risultano essere 35. Per inoltrare la candidatura non rimane moltissimo tempo. La scadenza per l’invio infatti è fissata al 30 giugno 2025: tra una decina di giorni.

Sull’annuncio è specificato che va inoltrata alla mail [email protected] (la Red Bucket Srl, con sede a Montepulciano, è la società che si occupa del franchising, la stessa che si è occupata della recente apertura ad Arezzo). Anche se, tramite sito kfc.it sembra possibile inoltrare la propria candidatura compilando un modulo messo sotto alla descrizione dell’annuncio.

Nel testo dell’offerta è descritto cosa sarà chiamato a fare il team member e le sue responsabilità, in modo che ognuno si possa fare un’idea. A differenza del precedente annuncio per team leader comparso online, qui non è molto chiaro l’inquadramento contrattuale, probabilmente da definire in sede di colloquio.

Qui tutti i dettagli dell’annuncio: https://www.kfc.it/offerte/348