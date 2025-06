MONTE ARGENTARIO – Ci sono tre persone ferite in un incidente stradale avvenuto ieri sera, alle 20.26, nel comune di Montae Argentario, sulla strada provinciale 161.

Si tratta di una donna do 30 anni, la più grave, trasferita in codice 3 all’ospedale Misericordia di Grosseto, e due uomini di 32 e 58 anni che sono stati trasportati all’ospedale di Grosseto in codice 2.

Sul posto automedica di Orbetello e l’ambulanza della Croce rossa oltre ai Vigili del fuoco.