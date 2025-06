MONTE ARGENTARIO – Il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi si è recato in visita istituzionale presso il municipio della Città di Monte Argentario dove è stato ricevuto dal sindaco Arturo Cerulli.

“L’incontro con il sindaco Cerulli – dice Fabrizio Rossi -, è stata un’occasione per un confronto diretto sui numerosi progetti che l’amministrazione comunale sta portando avanti e che rappresentano snodi strategici per il futuro sviluppo del territorio”.

“L’Argentario – prosegue Rossi – è una risorsa straordinaria non solo per il nostro territorio, ma per tutta l’Italia. Il lavoro dalla giunta guidata dal sindaco Cerulli ha tracciato la giusta rotta e direzione. Da parte mia e di tutta Fratelli d’Italia della provincia di Grosseto c’è la massima disponibilità a sostenere queste progettualità, coinvolgendo, se servirà, anche il Governo, i ministeri competenti e sottosegretari affinché si individuino le risorse necessarie per realizzarle. Il nostro impegno politico sarà totale per accompagnare e rafforzare il percorso di crescita di tutta la comunità argentarina”.

“Un incontro istituzionale molto costruttivo – commenta Rossi – che consolida quel percorso e dialogo da tempo da me intrapreso, volto a portare le istanze delle comunità locali in parlamento, con l’obiettivo comune di valorizzare e far crescere uno dei luoghi più rappresentativi della Maremma e della costa toscana”.

Al centro del colloquio, i principali progetti che l’amministrazione comunale ha messo in campo per lo sviluppo e il rilancio del territorio, a partire dalla Cittadella dei Servizi, che prevede la riqualificazione dell’area ex Aeronautica: un intervento complesso e strategico, pensato per ospitare scuole, uffici pubblici e privati, spazi culturali e servizi integrati per i cittadini. Particolare attenzione è stata dedicata al tema della portualità, con i progetti di riqualificazione dei porti di Porto Ercole e Porto Santo Stefano, tra cui l’ipotesi di prolungare una parte del molo del Porto Vecchio di Porto S. Stefano, al fine di consentire l’ormeggio annuale delle imbarcazioni, anche durante le stagioni meno turistiche.

Tra le progettualità pronte a partire, anche il centro sportivo delle Piane, un’infrastruttura dedicata allo sport di livello, pensata per servire non solo l’Argentario, ma l’intero bacino della Toscana meridionale e dell’alto Lazio. Spazio infine alla promozione del nuovo Brand Argentario, un’azione di marketing territoriale volta a valorizzare l’identità locale ea promuovere il territorio a livello regionale e nazionale.

“Sono progetti di ampio respiro, concreti e ben indirizzati. Da parte mia e di tutto il partito ci sarà la massima attenzione politica e istituzionale per accompagnare questi percorsi. Lavoreremo affinché si trovino risorse e strumenti utili a sostenere le progettualità del Comune di Monte Argentario. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Cerulli può contare sul nostro pieno appoggio”, conclude Fabrizio Rossi.

L’incontro ha confermato l’importanza del dialogo tra istituzioni locali e rappresentanti nazionali, nell’ottica di una collaborazione fattiva per il bene e lo sviluppo dell’intero territorio.