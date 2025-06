GROSSETO – Quando pensavamo che la sfida di raggiungere l’autonomia ed il fabbisogno elettrico entro il 2023 fosse stata pura utopia, ci siamo sbagliati. Stavolta i numeri a disposizione delle statistiche di produzione elettrica, parlano chiaro. L’Europa ha raggiunto il 40% di fabbisogno di energia elettrica con i soli pannelli fotovoltaici.

Questo dato impressionante, fino a 5 anni fa era impensabile. La spinta all’installazione di questo impianto, ha dato un grande balzo in avanti ad alcuni paesi membri, che hanno registrato in modo imponente una crescita anche di 10TWh. È l’esempio di Germania e Ungheria che, con una forte campagna politica ed incentivi imponenti interni, hanno registrato un aumento da record. E comunque anche il resto degli stati non sono stati a guardare. In generale, il vecchio continente sta raggiungendo quel traguardo importante da raggiungere entro 4 anni e mezzo circa.

L’Italia non è messa malissimo anche se potrebbe fare meglio. Ovviamente a guidare la classifica mondiale, anche per le dimensioni che occupa e per la produzione interna, la Cina occupa il primo posto (aumento di circa 230TWh in un solo anno). Curiosità tecnica importante: attualmente, tutti gli impianti registrati nel mondo, potrebbero alimentare efficacemente l’intera India per sempre.

