GROSSETO – Il guasto all’impianto idrico dello Jannella non ha impedito al Big Mat Bsc Grosseto di imporsi in gara uno. Il match contro il Macerata, spostato allo Scarpelli, ha visto i biancorossi imporsi per 6-7. Una partita combattuta fino all’ultimo respiro, con gli ospiti che nel secondo inning si erano portati sul 4-1. Il ribaltamento c’è stato nel quinto tempo, quando il fuoricampo di Aloma Herrera manda a punto Marucci, Luciani, Piccinelli e lo stesso Aloma. Poco dopo replica anche Brandon McIlwain, portando il risultato sul 6 pari. Il punto della vittoria lo sigla ancora McIlwain grazie alla valida di Lopez (foto Lettieri).

Successione punti

Hotsand Macerata: 040 110 000

Big Mat Bsc Grosseto: 100 050 10X

Battitori

Hotsand Macerata: Paolini 4 (1/5), Morresi 6 (0/4), Carrera Lopez 3 (1/2), Fabrizio 2 (0/4), Leonora 5 (1/5), Di Turi De Frenza DH (1/2), Splendiani 7 (2/4), Oldano 8 (0/3), Noguera 9 (1/3);

Big Mat Bsc Grosseto: Sellaroli 6 (0/4), Aloma Herrera 5 (1/5), McIlwain 8 (3/4), Lopez 2 (2/3), Isenia 9 (1/3), Ambrosino DH (0/4), Marucci 3 (1/4), Luciani 4 (1/3), Piccinelli 7 (1/4).

Lanciatori

Hotsand Macerata: Quattrini (4.1 IP, 7 H, 6 R, 6 ER, 1 BB, 5 SO), Peluso Rodriguez (L, 3.1 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 5 SO), Doba (0.1 IP);

Big Mat Bsc Grosseto: Sireus (4.0 IP, 4 H, 5 R, 5 ER, 3 BB, 3 SO), Giacalone Daza (5.0 IP, 3 H, 1 R, 1 ER, 3 BB, 6 SO).

Arbitro capo: Simone Menicucci

Arbitro 1B: Alessandro SPERA

Arbitro 3B: Luca Morini