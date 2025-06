GROSSETO – Le previsioni segnalano un aumento dell’instabilità tra oggi e domani su gran parte della Toscana, che potrebbe portare temporali a carattere isolato-sparso, ma localmente di forte intensità.

Per questo motivo, la Sala operativa della Protezione Civile regionale ha emesso un bollettino di allerta con codice giallo a partire dalla mezzanotte e per tutta la giornata di domenica 22 giugno riguardo a forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore.

L’allerta sarà attiva in orari differenti. Le sole zone escluse dalle criticità sono: la Romagna-Toscana, il Mugello e la ValdiSieve, l’Arno e il Casentino, la Valtiberina.

Nel dettaglio, gli orari di allerta e le aree interessate dal codice giallo sono

– dalla mezzanotte alle 8 di domenica 22 giugno:

Arno fiorentino e verso la costa, Valdarno inferiore, Bisenzio e Ombrone Pistoiese, Valdelsa e Valdera, Lunigiana, Reno, l’intera area del Serchio e la Versilia

– dalla mezzanotte alle 13 di domenica 22 giugno:

Etruria Costa Nord e Sud, Isole, Fiora e Albegna, Ombrone e costa grossetana

– dalla mezzanotte alle 20 di domenica 22 giugno:

Etruria, Fiora e Albegna, Ombrone e medio grossetano

– da mezzogiorno alle 20 di domenica 22 giugno:

Valdarno Superiore, Valdichiana e Ombrone alto grossetano.

