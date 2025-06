SCARLINO – In vista dell’avvio del nuovo anno scolastico 2025/2026, sono aperte le iscrizioni ai servizi di mensa scolastica e trasporto: lo scuolabus resta ancora gratuito.

L’iscrizione deve essere presentata esclusivamente online accedendo al sito istituzionale del Comune di Scarlino, nella sezione “Servizi online”, “Servizi scolastici”, “Iscrizione servizi”. Per accedere alla procedura è necessario essere in possesso di credenziali Spid (Sistema pubblico di identità digitale) o della Carta d’Identità elettronica (Cie). La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 25 agosto 2025.

“Le iscrizioni devono comunque avvenire prima dell’inizio dell’utilizzo del servizio – dicono dal Comune -. In caso di presentazione oltre tale data, l’erogazione del servizio non potrà essere garantita. L’iscrizione è obbligatoria per gli alunni che iniziano il primo anno della scuola dell’infanzia, primaria o secondaria di primo grado, in caso di variazione dei dati precedentemente dichiarati (ad esempio, cambio di residenza, modifica dei percorsi di trasporto, richieste relative a diete particolari o esoneri dal pagamento). Infine si deve comunicare l’eventuale rinuncia ai servizi: in tal caso è necessario compilare online l’apposito modulo di rinuncia per evitare l’emissione di richieste di pagamento non dovute. Si ricorda che, al fine di semplificare le procedure per le famiglie, l’iscrizione si intende automaticamente rinnovata per l’intero ciclo scolastico, salvo diversa comunicazione. L’Amministrazione comunale conferma, anche per l’anno scolastico 2025/2026, la gratuità del servizio scuolabus per tutti gli studenti. È previsto un contributo una tantum di 5.00 euro per ciascun alunno, finalizzato al rilascio del tesserino necessario alla fruizione del servizio”.

“Per quanto riguarda il servizio mensa, il pagamento dovrà essere effettuato in anticipo attraverso la ricarica di un conto virtuale intestato al genitore/tutore dell’alunno. I versamenti avverranno esclusivamente tramite la piattaforma PagoPA, disponibile sul sito del Comune nella sezione Servizi online, Servizio di pagamento spontaneo PagoPa. Sarà necessario inserire i dati anagrafici del pagante e il codice Pan (Personal account number) assegnato a ciascun utente”.

Le tariffe della mensa rimangono invariate rispetto all’anno scolastico precedente e sono consultabili nella sezione “Istruzione” del sito istituzionale del Comune di Scarlino: www.comune.scarlino.gr.it.

Per ulteriori informazioni o assistenza nella compilazione della domanda, è possibile contattare l’ufficio Servizi scolastici al numero 0566 38529 o scrivere all’indirizzo email [email protected].