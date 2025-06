FOLLONICA – Rapinata mentre aspettava che il treno, fermo in stazione, ripartisse alla volta di Follonica. Una maremmana è stata presa per il collo e derubata.

È lei stessa a raccontare l’accaduto.

«Giovedì 19 sono stata rapinata sul treno nella tratta Pisa-Follonica. Il treno era fermo alla stazione di San Vincenzo, ero tranquilla, in compagnia di mia figlia. Sono stata aggredito da un un uomo, probabilmente magrebino, giovane, molto magro, con un aspetto poco raccomandabile, forse drogato» racconta Valentina in una mail alla nostra redazione.

«Mi ha presa per il collo di spalle, mi ha strappato con violenza la collana che portavo al collo per poi scappare dal treno, l’ho inseguito per un tratto, ma i miei polmoni purtroppo non possono assolutamente reggere una corsa e mi sono dovuta fermare».

«Ho chiamato il 112, ho sporto denuncia, ho pianto tanto davanti a mia figlia e adesso mi sento violata, mi sento devastata nell’anima, inerme, impotente. Sto male, non riesco a dormire, mi sento ancora addosso le mani di quell’uomo. Io non avrò mai più indietro la mia collana e, con lei, cosa ben più grave, i miei ricordi più preziosi. Il pensiero che mia figlia potesse essere al mio posto, che abbia assistito a questa scena, che mi abbia vista disperata, è per me, la cosa più insopportabile al mondo» conclude Valentina che vuole, con questo suo racconto, mettere in guardia chi potrebbe trovarsi in una situazione simile.