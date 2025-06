GROSSETO – Incidente questa mattina, verso le 9, nella zona del Casalone, tra via Fellini e via De Curtis. Due la auto coinvolte tra cui un messo di soccorso: un’automedica del 118 in emergenza con due persone a bordo.

Feriti gli occupanti dell’automedica. Sul posto sono intervenuti gli operatori della Croce rossa di Grosseto per soccorrere i colleghi, un’ulteriore automedica, i vigili del fuoco e la Polizia municipale per i rilievi.

I due feriti sono stati trasporti in pronto soccorso.