GROSSETO – Con la rubrica #tuttoweekend IlGiunco.net vi consiglia tutti gli appuntamenti da non perdere nel fine settimana in Maremma.

Naturalmente trovate tutti gli eventi della provincia di Grosseto nella nostra sezione “Speciale Eventi” a questo LINK e in particolare gli eventi e le iniziative in programma durante il fine settimana a questo LINK. Tra gli eventi che vi consigliamo troverete feste, sagre, spettacoli, concerti, iniziative di beneficenza, proiezioni cinematografiche, mostre e mercati. Tutto in un unico luogo, il nostro #tuttoweekend.

Segnalazioni – Aspettiamo le vostre segnalazioni da inviare a [email protected]: l’articolo è in continuo aggiornamento.

VENERDÌ 20 GIUGNO

AMIATA

Fino al 12-7-2025 – “Anima Mundi, il corpo è una porta”: Francesca Bonini espone ad Arcidosso

CAPALBIO

20-6-2025 – “Vieni che te le suono!”: Sergio Sgrilli in piazza dei Pini tra musica e risate

Fino al 22-6-2025 – Nuovo Cinema Tirreno: i film del weekend, da “Fuori” a “Il complottista”

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

20-6-2025 – Gli archi dell’Orchestra sinfonica “Città di Grosseto” omaggiano il grande cinema

FOLLONICA

20-6-2025 – Dai sotterranei della biblioteca alla sperimentazione musicale in Fonderia: doppia appuntamento con la cultura

GROSSETO

20-6-2025 – La bandiera blu arriva dal cielo: cerimonia-spettacolo tra mare e paracadutismo

Fino al 20-6-2025 – Giardino Letterario”: c’è ancora tempo per visitare i pannelli degli autori

Fino al 21-6-2025 – Grosseto celebra la 50esima Coppa Passalacqua con una mostra d’arte e antologica

Fino al 6-7-2025 – “Ritratti”: l’artista gavorranese Emiliano Baldi espone alle Clarisse

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MANCIANO

Fino al 21-6-2025 – È tempo di jazz al Saturnia Festival: dai “Sounds of Today” al quintetto di Leonardo Anselmi

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

MASSA MARITTIMA

20-6-2025 – “La Resistenza di Norma, il coraggio della libertà”: proiezione in piazza del docufilm di Riccardo Bicicchi

ORBETELLO

Fino al 21-6-2025 – Danza grande protagonista in piazza: al via “Laguna in festival”

Fino al 26-6-2025 – L’arte di Fiamma Morelli in mostra all’ex Frontone: tra bellezza e innovazione

PITIGLIANO

Fino al 30-6-2025 – Mostra fotografica “De Rerum Plastic – Natura”: Sèléne De Condat espone a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 29-6-2025 – Al via la rassegna culturale “RoccArte”: incontri, esposizioni e musica nel borgo

SABATO 21 GIUGNO

AMIATA

21-6-2025 – A Santa Fiora arriva la “Notte romantica”: ecco il programma completo

21-6-2025 – “Guida ai simboli templari”: in viaggio tra le “pietre parlanti” dell’Amiata

Fino al 22-6-2025 – La scuola di musica fa 40 anni: festa tra riflessioni, concerti e saggio degli allievi

Fino al 12-7-2025 – “Anima Mundi, il corpo è una porta”: Francesca Bonini espone ad Arcidosso

CAPALBIO

Fino al 22-6-2025 – Nuovo Cinema Tirreno: i film del weekend, da “Fuori” a “Il complottista”

Fino al 27-6-2025 – Legami ed emozioni nelle foto di Lina Pallotta: al via la mostra alla galleria Il Frantoio

CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

21-6-2025 – “Alla scoperta di Morricone”: concerto gratuito dell’Ensemble Symphony orchestra

FOLLONICA

21-6-2025 – “Table Exhibitions”: al via la rassegna che racconta il cibo nell’arte in tre gustose tappe

GAVORRANO

21-6-2025 – Giochi, costumi e sfilate: dopo 30 anni torna il Palio delle Bighe

21-6-2025 – Mattinata contro l’azzardo: in piazza arrivano giochi da tavolo per grandi e piccini

GROSSETO

21-6-2025 – Gli allievi del Giannetti in concerto agli Scavi di Roselle

21-6-2025 – Grosseto Music Project: arriva il gran finale con le band al Teatro degli Industri

Fino al 21-6-2025 – Grosseto celebra la 50esima Coppa Passalacqua con una mostra d’arte e antologica

Fino al 6-7-2025 – “Ritratti”: l’artista gavorranese Emiliano Baldi espone alle Clarisse

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MAGLIANO IN TOSCANA

21-6-2025 – Nasce “Magliano contemporanea”: nel giardino del torrione si parla del nuovo progetto culturale

MANCIANO

Fino al 21-6-2025 – È tempo di jazz al Saturnia Festival: dai “Sounds of Today” al quintetto di Leonardo Anselmi

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

MONTE ARGENTARIO

Fino al 22-6-2025 – “Tranva c’è”: al Centro studi si ride con lo spettacolo della compagnia “Li Bindoli”

ORBETELLO

Fino al 21-6-2025 – Danza grande protagonista in piazza: al via “Laguna in festival”

Fino al 26-6-2025 – L’arte di Fiamma Morelli in mostra all’ex Frontone: tra bellezza e innovazione

PITIGLIANO

Fino al 30-6-2025 – Mostra fotografica “De Rerum Plastic – Natura”: Sèléne De Condat espone a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 29-6-2025 – Al via la rassegna culturale “RoccArte”: incontri, esposizioni e musica nel borgo

SCARLINO

21-6-2025 – Il Comune celebra i bar liberi dall’azzardo: premiazione e giochi da tavolo in piazza

SORANO

21-6-2025 – Conversazioni nel castagneto: alla scoperta delle produzioni locali e le loro origini

DOMENICA 22 GIUGNO

AMIATA

Fino al 22-6-2025 – La scuola di musica fa 40 anni: festa tra riflessioni, concerti e saggio degli allievi

Fino al 12-7-2025 – “Anima Mundi, il corpo è una porta”: Francesca Bonini espone ad Arcidosso

CAPALBIO

Fino al 22-6-2025 – Nuovo Cinema Tirreno: i film del weekend, da “Fuori” a “Il complottista”

Fino al 27-6-2025 – Legami ed emozioni nelle foto di Lina Pallotta: al via la mostra alla galleria Il Frantoio

FOLLONICA

Fino al 27-7-2025 – “Perché guardiamo il mare”: l’artista senese Fabio Mazzieri espone in Pinacoteca

GROSSETO

22-6-2025 – Il festival “Music & Wine” fa tappa a Montepescali: protagonista il trio Lanzini

Fino al 6-7-2025 – “Ritratti”: l’artista gavorranese Emiliano Baldi espone alle Clarisse

Fino al 7-9-2025 – Giubileo: in mostra alle Clarisse i capolavori del Rinascimento dalla Collezione Luzzetti

MANCIANO

Fino al 20-8-2025 – L’arte di Bożena Krol Legowska in mostra a Le Stanze e nel centro storico

MONTE ARGENTARIO

Fino al 22-6-2025 – “Tranva c’è”: al Centro studi si ride con lo spettacolo della compagnia “Li Bindoli”

ORBETELLO

Fino al 26-6-2025 – L’arte di Fiamma Morelli in mostra all’ex Frontone: tra bellezza e innovazione

PITIGLIANO

Fino al 30-6-2025 – Mostra fotografica “De Rerum Plastic – Natura”: Sèléne De Condat espone a Pitigliano

ROCCASTRADA

Fino al 29-6-2025 – Al via la rassegna culturale “RoccArte”: incontri, esposizioni e musica nel borgo

SCARLINO

22-6-2025 – Al Castello di Scarlino torna la rassegna “Letteratura & Teatro”: IL PROGRAMMA