CASTEL DEL PIANO – Una nuova realtà associativa è pronta a operare sul territorio del Monte Amiata: l’Associazione Tartufai Monte Amiata Aps si è ufficialmente presentata al Comune e il territorio, per valorizzare il patrimonio tartufigeno e non solo.

L’obiettivo primario della neonata associazione è la creazione di un centro associativo dedicato ai tartufai del Monte Amiata; non solo uno spazio di condivisione di esperienze tra i soci, ma anche un luogo di formazione e aggiornamenti sulle normative vigenti nel settore. Un focus importante sarà posto sulla ricerca scientifica e sperimentale, essenziale per la valorizzazione e la tutela del tartufo e dei funghi epigei. L’associazione si impegnerà inoltre attivamente nella preservazione e gestione del patrimonio forestale e tartufigeno, garantendo la tutela della libera cerca.

«Tra le iniziative concrete che l’associazione intende portare avanti – spiega il presidente Ugo Santella – figurano la realizzazione di tartufaie controllate o coltivate, sia su terreni propri che di terzi o enti pubblici, eventualmente ceduti in conduzione o comodato. Verranno inoltre individuate e delimitate zone di riserva dedicate alla ricerca di tartufi di ogni specie. L’associazione si occuperà anche della manutenzione e gestione di terreni ad alta produzione di tartufo, dove la raccolta rimarrà libera. Non mancheranno attività volte alla valorizzazione del prodotto, con l’organizzazione di convegni e la promozione di corsi di formazione specifici per tartufai, tartuficoltori e altri operatori del settore. Per supportare queste iniziative e interagire con la comunità, l’associazione vorrebbe organizzare anche feste, sagre e spettacoli in collaborazione con le associazioni locali».

Ma c’è di più. La missione dell’associazione vuole andare oltre l’attività legata al tartufo, abbracciando una visione più ampia di tutela del territorio. L’organizzazione si propone infatti di realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente, promuovendo un’utilizzaoa accorta e razionale delle risorse naturali. Inoltre, l’associazione si impegnerà nella tutela degli animali e nella prevenzione del randagismo e nella tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio.

Per info:

Enea Tattarini 331 928 9576

Ugo Santella 348 058 0242

Instagram: Tartufai_monte_amiata