GAVORRANO – Il sipario si alzerà sul palco del Teatro delle Rocce il prossimo 1 luglio, alle 21.15, per accogliere “Made in Italy”, l’atteso spettacolo di danza della “Dance Project Nippon Bu-Do Gavorrano”.

Lo show vanta ben 19 coreografie, frutto della creatività e del talento delle coreografe Elena Liparoto, Alessia Luschi, Angelica Piccolo e Vittoria Cassigoli. A presentare la serata, per la gioia del pubblico, ci sarà ancora una volta Roberto Piccolo.

Sul palco si esibiranno un totale di 50 ballerine, la cui età varia dai 3 ai 19 anni, a dimostrazione della vitalità e dell’ampiezza dell’offerta della scuola di danza. La direzione artistica dell’intero progetto è affidata a Daniela Contessa, Il presidente dell’associazione è Davide Benelli.

Un tocco speciale per questa edizione sarà l’inclusione nel programma dei disegni vincitori del concorso di disegno indetto dalla scuola di danza stessa tra i propri allievi, aggiungendo un elemento artistico ulteriore allo spettacolo. L’evento si preannuncia come un appuntamento imperdibile per gli amanti della danza e per tutta la comunità di Gavorrano.

I biglietti sono ancora disponibili, acquistabili anche direttamente al Teatro delle Rocce il giorno dello spettacolo.