Sul posto sono prontamente intervenuti uomini e mezzi dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana e del Comune di Santa Fiora. Le operazioni di contenimento e spegnimento dell’incendio sono attualmente in corso, con l’impiego di squadre antincendio a terra supportate da mezzi fuoristrada dotati di moduli AIB (antincendio boschivo).

Al momento non si segnalano persone ferite, ma l’area interessata è stata interdetta al traffico e alla circolazione per ragioni di sicurezza. Le autorità locali invitano la cittadinanza alla massima prudenza e a non avvicinarsi alla zona per non intralciare le operazioni.

Non si esclude, in caso di peggioramento delle condizioni, l’impiego di mezzi aerei regionali.