GROSSETO – Cresce la generosità di chi sceglie di fare la differenza. In occasione della Giornata regionale della donazione del sangue del 21 giugno, la Asl Toscana sud est celebra un risultato importante: nei primi cinque mesi del 2025, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedete, sono aumentate le donazioni, in particolare le donazioni di plasma, un componente vitale per molte terapie salvavita. Da gennaio a maggio del 2025 sono state 20.427 le donazioni complessive, erano state 20.324 nello stesso periodi del 2024, con una variazione assoluta di 103 donazioni (+0,5%). Più marcato l’incremento delle donazioni di plasma: 4.172 nei primi cinque mesi del 2025 (3.583 nel 2024), con una crescita di 589 donazioni complessive (+16,4%). Risultati che dimostrano la crescente attenzione di tutto il territorio verso la donazione di emocomponenti fondamentali, come il plasma, indispensabili per la cura di numerose patologie croniche e per il supporto a interventi medici complessi.

Nel dettaglio:

* Grosseto ha fatto segnare 5.751 donazioni contro le 5.529 del 2024. Anche qui il contributo della donazione di plasma è determinante, con una crescita del 18% (da 1.309 a 1.604).

* Arezzo ha registrato un totale di 10.547 donazioni da gennaio a maggio del 2025, in crescita rispetto alle 10.489 dello stesso periodo del 2024. Particolarmente significativo l’aumento delle donazioni di plasma, passate da 1.598 a 1.819, con un incremento del 12%.

* Siena, pur con una lieve flessione nel totale delle donazioni (4.129 dei primi cinque mesi del 2025 rispetto alle 4.306 del 2024), mostra un aumento delle donazioni di plasma pari al 10% (da 676 a 749).

“Questi dati confermano la grande sensibilità e partecipazione dei cittadini delle province di Arezzo, Grosseto e Siena – sottolinea Pietro Pantone, direttore Area Dipartimentale Medicina Trasfusionale della Asl Toscana sud est -. Il costante aumento delle donazioni di plasma è un risultato che ci riempie di fiducia. Ringraziamo di cuore ogni singolo donatore che ha scelto di dedicare un’ora del proprio tempo per salvare una vita. Questo gesto, semplice ma potentissimo, è il motore del nostro sistema trasfusionale. Un ringraziamento particolare va anche alle associazioni dei donatori, che con passione, professionalità e presenza quotidiana garantiscono un afflusso costante e organizzato di donatori, contribuendo in modo determinante alla sicurezza e all’efficienza del sistema. Continueremo a lavorare per sensibilizzare la popolazione e rafforzare una rete solidale, stabile e capillare”.

Per avere informazioni su come e dove donare si può consultare la pagina del sito Asl Toscana sud est: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/donare-il-sangue-e-plasma