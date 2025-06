GROSSETO – Nell‘ulitmo quarto di finale del Torneo Bruno Passalacqua si sono affrontati Siena Vs Follonica Gavorrano, con la vittoria di quest’ultima con il risultato di 0-1. Il Follonica Gavorrano affronterà per un posto in finale il Venturina, carnefice del Grosseto. Tre giocatori si sono distinti su tutti.

Edoardo Giannoni (Follonica Gavorrano)

Giannoni, classe 2006, ha segnato il gol della vittoria su calcio di rigore. Al minuto numero 15 il portiere del Siena Paolucci commette un errore, allungandosi troppo il pallone, attento e rapido il numero 8 Moroni che tocca la palla, con il portiere che in scivolata commette fallo. Giannoni si presenta dal dischetto, e con freddezza glaciale insacca il pallone al lato destro del portiere, che aveva intuito la direzione, senza però riuscire a deviare la potente conclusione.

Dopo il primo gol, il Follonica Gavorrano si chiude in difesa, non concedendo spazi, e qui, dopo la rete, Giannoni gioca una partita di sacrificio puro, scendendo dall’attacco alla difesa con grinta e voglia di tenere il risultato, mette in mostra un’ottima fisicità e dei grandissimi controlli di palla, oltre alla freddezza per il gol su rigore che ha deciso la partita.

Decisivo.

Tommaso Moroni (Follonica Gavorrano)

Moroni, classe 2006, come citato in precedenza, gioca una parte importantissima nella vittoria della sua compagine, procurandosi il rigore e mettendo in mostra una grandissima intelligenza calcistica.

Moroni, come tutta la sua squadra, arretra il baricentro per portare aiuti in difesa, stando attento alle incursioni senesi e chiudendo molto bene gli spazi, il rigore da lui procurato lo fa entrare di diritto in questa rubrica.

Intelligenza Calcistica.

Edoardo Bolognesi (Siena)

Bolognesi, capitano del Siena e classe 2007, ha giocato una partita eccellente, portando avanti la squadra e giocando come raccordo tra difesa e attacco, le sue incursioni nella metà campo avversaria sono state numerose, così come le linee di gioco da lui trovate per servire i compagni, poche sono state le volte dove i suoi passaggi non abbiano tagliato la difesa avversaria.

Altruista in fase difensiva e eccezionale in fase di impostazione, Bolognesi ha dato tutto per la sua squadra, eliminata però dalla competizione.

Regista.