GROSSETO – Cambiano i piani e i calendari del Big Mat Bsc Grosseto e dell’Hotsand Macerata. Per un guasto all’impianto d’irrigazione dello Jannella, le due società si sono accordate per giocare gara uno sabato 21 giugno, alle ore 15.30, allo Scarpelli, mentre il secondo match ci sarà martedì 1° luglio, alle ore 20.30, sul diamante di via della Repubblica (foto Lettieri). “Scenderemo in campo – commenta il lanciatore biancorosso Marco Artitzu – con l’attitudine di sempre. Vogliamo giocare un ottimo baseball e provare a vincere, consapevoli che avremo di fronte una buona squadra”.

I biancorossi, attualmente sesti in classifica, punteranno a risalire la china contro la terza forza del campionato (a pari merito con Bologna e Nettuno). “Il gruppo è solido – conclude Artitzu – e ci stiamo allenando molto bene. Nelle ultime settimane purtroppo non siamo riusciti a imporci, pagando in maniera salata qualche disattenzione di troppo, ma siamo fiduciosi e crediamo di poter strappare un risultato positivo”.