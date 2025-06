GROSSETO – Sono saliti sull’autobus del mare, tra Grosseto e Marina, ma quando è salito il controllore i due ragazzi, trovati senza biglietto, hanno strattonato il controllore cercando di fuggire.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Marina di Grosseto. L’autobus era fermo sul posto i due giovani, uno dei quali è stato trovato anche in possesso di una modica quantità di hashish.

Il controllore ha raccontato che, ieri pomeriggio, mentre stava controllando i biglietti, ha trovato i due ragazzi sprovvisti del titolo di viaggio. Quando hanno capito che sarebbero arrivate le forze di polizia hanno cercato di sottrarsi al controllo strattonando l’operatore.

I due giovani sono stati così condotti in caserma per le dovute verifiche e per l’identificazione, non avendo con sé i documenti.

Il giovane in possesso della droga verrà segnalato alla Prefettura come assuntore. Il controllore, che non è ricorso a cure mediche, si è riservato, assieme all’azienda, di sporgere denuncia.

L’intervento conferma la solida collaborazione, in atto da diverso tempo, tra forze dell’ordine e Autolinee toscane, sancita anche in un protocollo apposito tra Prefettura di Grosseto e azienda di trasporti, dedicato alla tutela della sicurezza dei passeggeri, degli autisti e del personale di bordo dell’azienda.