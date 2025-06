GROSSETO – Scontro tra due auto questa mattina in via Papa Giovanni XXIII a Grosseto nel quartiere di Gorarella. Le due auto si sono scontrate per cause ancora da accertare.

Nell’incidente è rimasta ferita una donna che è stata poi soccorso dagli operatori sanitari e trasferita all’ospedale Miserciordia di Grosseto. Prima è stata immobilizzata su una barella spianale e poi trasportata al pronto soccorso.

Sul posto è intervenuta la Polizia Municipale.

«Questo tipo di incidenti – lamentano i residenti della zona – succedono spesso». Per questo proprio i residenti chiedono che vegano adottate misure per migliorare la sicurezza e che che vengano chiusi varchi centrali della via come è stato in altre aree della città per esempio in viale Uranio.