GROSSETO – Nella partita disputatasi il 18/06/2025 si sono affrontate le compagini di Grosseto Vs Venturina. Il match valevole per il passaggio in semifinale della 50esima edizione del Torneo Bruno Passalacqua ha visto imporsi i campioni in carica del Venturina in rimonta, con il punteggio di 1-2. Andiamo ad analizzare i migliori giocatori di giornata.

Francesco Godano (Venturina)

Classe 2007, l’attaccante, subentrato nel corso del secondo tempo, ha prima riequilibrato la partita al minuto 79’, mettendo a terra la palla dopo un calcio d’angolo e battendo a tu per tu con un tiro secco l’incolpevole numero 1 del Grosseto, Massellucci. La seconda rete é arrivata al minuto numero 86’ su un calcio di rigore guadagnato dal numero 11 Bicocchi, atterrato al limite dell’area di rigore, il numero 14 si avvia dal dischetto con una palla che pesa come un macigno, palla che può portare la sua squadra in semifinale, con personalità si prende la responsabilità e con un tiro centrale batte il portiere avversario, lanciatosi sulla destra.

Subentrato con cattiveria agonistica, Godano ha dato tutto per guadagnarsi una maglia da titolare nella prossima partita e per aiutare i suoi compagni sotto di una rete.

Grintoso, molto veloce e con un‘ottima protezione del pallone, con la sua doppietta l’attaccante ha meritato l’intervista a fine partita.

Decisivo.

View this post on Instagram A post shared by IlGiunco.net (@ilgiunconet)

Giulio Guadagnoli (Grosseto)

Classe 2006, Guadagnoli ha aperto le marcature della partita, segnando al minuto 43’ del primo tempo. Il suo gol é arrivato su un cross di Vettori dal lato sininstro del campo, e con attenzione e con grande senso del gol il numero 9 si é fatto trovare pronto, superando il portiere avversario Cavaglione con un colpo di testa centrale e forte.

La sua rete non é servita a far passare la sua compagine, ma le sue doti di fiuto del gol, dribbling fulmineo, controllo palla eccelso e la sua quinta marcatura in quattro partite gli sono valsi una menzione nella rubrica odierna.

Goleador.

Gianluca Vettori (Grosseto)

Vettori, classe 2006, ha collezionato un assist come sopracitato, ma la sua prestazione é stata molto più di un solo numero.

Il numero 10 del Grosseto, esterno offensivo, ha aiutato la squadra con passaggi che tagliavano il campo, cambi di direzione fulminei, cambi di gioco e pulizia del pallone a livelli eccelsi, ha avuto sul piede l’opportunità di aprire le marcature al 25’, facendosi ipnotizzare dal portiere dopo aver saltato un avversario. Dopo la sua sostituzione a 20’ minuti dalla fine della partita, la sua squadra ha perso un punto di riferimento sulla fascia, perdendo lotte sulle seconde palle. Il risultato finale dimostra quanto Vettori sia imprescindibile per questo Grosseto.

Fantasista.