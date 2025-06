FOLLONICA – Weekend da ricordare per i giovani velisti azzurri. Domenica scorsa si è svolta a Rio Marina, sull’Isola d’Elba, una nuova tappa del Campionato Zonale ILCA, che ha visto buoni risultati per gli atleti della Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica.

Nella categoria ILCA 6 quarto posto per Lucifora, seguito al quinto da Vignozzi; per Giovannetti e Badini infine, il nono e l’undicesimo piazzamento.

In ILCA 4, Casiraghi ha concluso diciassettesima, prima tra le atlete Under 16.

Contemporaneamente, a La Spezia, si è disputata la prima Selezione Zonale per la Coppa Cadetti Optimist, dove il giovane Checcacci ha ottenuto un buon ottavo posto, dimostrando ancora una volta costanza e crescita.

Entrambi i gruppi sono seguiti dal tecnico Lorenzo Cacialli, che sta guidando con dedizione e competenza l’intero settore agonistico giovanile della sezione.

Sempre più interessante la stagione agonistica della sezione follonichese, in vista anche come organizzatore. Il 28 e 29 giugno 2025, le acque del Golfo di Follonica faranno da cornice a un grande appuntamento della vela nazionale: la tappa dell’Italia Cup Master 2025 riservata alle classi ILCA 6 e ILCA 7.

Organizzata dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Follonica, la regata vedrà protagonisti i migliori velisti master provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi su un campo di regata tecnico e spettacolare, in uno dei tratti di mare più apprezzati del Tirreno.

L’evento conferma ancora una volta la centralità della città di Follonica e della sua Lega Navale nel panorama velico nazionale, grazie all’esperienza organizzativa della sezione e alla collaborazione con le istituzioni locali.