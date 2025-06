GROSSETO – Sarà inaugurata sabato 21 giugno, alle 18,30, dal negozio di scarpe Camarri in via Ricasoli la mostra di fotografia intitolata “Maremma in Vetrina”. La prima esposizione itinerante nelle vetrine dei negozi del centro storico organizzata da “Letteratura e dintorni” grazie alla neonata collaborazione con l’associazione “Riflessi”, Confesercenti Grosseto e il nuovo Ccn della città.

Sono circa cento gli scatti d’autore di 29 fotografi che si potranno trovare nelle attività degli esercenti aderenti: immagini di fotografi professionisti e di amatori, appassionati del territorio, che ritraggono la Maremma e che si potranno osservare fino al 21 settembre.

«Un modo per animare attraverso l’arte fotografica il centro storico e regalare un’immagine di una Grosseto “in movimento” sotto il profilo culturale – afferma Francesca Ciardiello vicepresidente dell’associazione culturale Letteratura e dintorni – l’iniziativa nasce in seguito alla scomparsa, nel novembre 2024, del fotografo professionista di moda e di grandi personaggi del panorama italiano e internazionale, Manfredo Pinzauti, amico e sostenitore del Premio nazionale letterario Città di Grosseto – Amori sui generis, innamorato del territorio da sempre, fonte d’ispirazione per i suoi scatti».

Tra gli obiettivi statutari del sodalizio culturale, infatti, c’è anche il sostegno dell’arte nelle sue molteplici forme. Proprio dalla nascita del concorso, giunto alla sua sesta edizione, tra i premi che vengono assegnati agli autori ci sono anche opere artistiche a firma di quanti e quante contribuiscono a impreziosire i riconoscimenti assegnati ai vincitori e alle vincitrici del premio che ogni anno si celebra al teatro degli Industri.

Il progetto nasce dalla volontà condivisa con Confesercenti Grosseto e con il Ccn di creare cultura e stimoli emozionali negli occhi di chi guarda. «Prezioso è stato uno scambio di opinioni con Riccardo Colasanti, commerciante del centro e presidente provinciale di Assoterziario – prosegue Ciardiello – che ci ha messo nelle condizioni di attuare l’idea insieme agli amici fotografi e all’associazione Riflessi. Mi sono immaginata una passeggiata piacevole, da piazza del Sale a piazza della Vasca e vie limitrofe, che riuscisse a catturare l’attenzione per la bellezza indiscussa del territorio. Sono certa che lo sguardo attento dei protagonisti, professionisti dell’immagine e cultori di un’arte in continua evoluzione, saprà farlo». Sulla stessa linea Riccardo Colasanti: «Sono soddisfatto, come Confesercenti, di partecipare a un progetto incentrato su cultura e commercio. I nostri associati faranno il massimo per valorizzare all’interno delle loro vetrine le opere degli artisti. Auspico che l’iniziativa sia uno stimolo intellettuale e renda il nostro centro storico emozionale per la cittadinanza ed i turisti. Ringrazio i fotografi e le associazioni per l’impegno e confermo che Confesercenti sarà sempre al fianco di iniziative culturali come queste».

Come individuare le attività aderenti?

Abbiamo stampato dei cartelli esplicativi con il nome fotografo e il titolo dell’iniziativa. Inoltre si potranno trovare anche delle brochure con la piantina di Grosseto sia cartacee sia sulle rispettive pagine social dell’associazione culturale Letteratura e dintorni e dell’associazione fotografica Riflessi.

I fotografi partecipanti

Venendo ai fotografi partecipanti: in mostra si potranno ammirare le foto oltre che di Manfredo Pinzauti, di Enrico Genovesi di Cecina con immagini suggestive sulla comunità di Nomadelfia, gli scatti del grossetano accademico della fotografia Giovanni Rossetti, quelli di grandi conoscitori della Maremma come Cesare Moroni e Andrea De Maria, ma anche del giramondo Alberto Franceschini, del fotografo della dolce vita maremmana Enzo Russo, premio alla carriera del Premio Città di Grosseto Amori sui generis, del naturalista Aldo Giuliani, dell’artista Pierangelo Niosi, di Giuseppe Cagnetta esperto di fotografia di strada. Infine Giuseppe Guerrini, appassionato fin dall’adolescenza dell’immagine, autodidatta, non un professionista ma un amante degli spazi urbani, dei “luoghi non luoghi” incluse periferie e zone abbandonate. Dell’associazione fotografica “Riflessi” fanno parte 18 fotografi. Loro sono: Vincenzo Fanciulli, Valentino Vivarelli, Roberta Pallini, Pietro Mastronardi, Piero Parricchi, Nicoleta Rotaru, Michele Fusco, Mario Filabozzi, Fabio Pagnini, Enrico Priami, Elena Barusco, Edo Rossi, Daniela Landi, Claudio Paoli, Claudio Cicerchia, Donatella Folcarelli, Francesca Ferrari, Vincenzo Agrillo.

Shooting fotografico in centro storico

Sono gli associati dei Riflessi che domenica 22 giugno, a partire dalle 18, daranno vita a uno shooting fotografico itinerante per le vie del centro storico, insieme a danzatori e danzatrici della scuola di ballo Odissea 2001, grazie alla sinergia nata con il breaker Edoardo “Xedo” Bernardini.

«Per la mostra “Maremma in Vetrina” saranno esposte immagini dei tramonti di Maremma, un lavoro che ha impegnato gli associati tutto l’anno – afferma Fabio Pagnini, presidente dell’associazione fotografica – immagini in cui si è voluto catturare quel momento così poetico ed emozionante che moltissimi luoghi della nostra terra ci regalano. La mostra non sarà dunque, per i soci RAF, la consueta conclusione di un anno di intensa attività associativa nell’ambito fotografico, ma l’opportunità di esporre i propri scatti nelle attività commerciali del centro storico di Grosseto, cooperando con altre associazioni e istituzioni con lo scopo di dare lustro ai nostri bellissimi paesaggi e al tempo stesso di contribuire alla visibilità delle vetrine del centro».

Ricordiamo che l’associazione Raf è attiva da oltre 10 anni nel territorio grossetano e conta numerose decine di soci che si ritrovano ogni mercoledì sera nella sede del sodalizio in Via Papa Giovanni XXIII per condividere la propria passione scattando fotografie, guardando video, invitando autori, facendo corsi e tantissime altre attività legate al mondo della fotografia, quali uscite fotografiche e visita di mostre.