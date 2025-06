GROSSETO – Due weekend ricchi di emozioni, fatica e prestazioni di alto livello per gli atleti della Triathlon Grosseto, protagonisti su più fronti: dal classico Triathlon Olimpico di Lago di Vico, passando per la caldissima sfida di Bardolino, fino a concludere con l’impresa eroica della traversata Ponza-Circeo.

Nel suggestivo scenario del Lago di Vico si è svolto il Triathlon Olimpico, una gara di grande richiamo con circa 200 uomini e 30 donne al via nella giornata del 7 giugno. Giornata perfetta dal punto di vista meteorologico, ma percorso tutt’altro che semplice: nuoto su due giri con uscita all’australiana, 40 km in bici tra le colline e un’impegnativa frazione di corsa su tre tornate attorno al lago, entrambi con dislivelli significativi che hanno messo alla prova anche i più preparati. Presenti alla competizione gli atleti della Triathlon Grosseto Maurizio Carotti, Federico Bernini, Mauro Fantacci, Enrico Marcucci, Michele Piergentili e Francesco Brizzi, tutti autori di prove solide e competitive. Le classifiche individuali parlano chiaro:

Maurizio Carotti – 5° M3 in 2h12min

Federico Bernini – 5° S4 in 2h17min

Mauro Fantacci – 9° M3 in 2h19min

Enrico Marcucci – 4° M4 in 2h21min, sfiorando il podio

Michele Piergentili – 10° M1 in 2h30min

Francesco Brizzi – 16° S4 in 2h39min

Nessun podio, ma prestazioni di alto profilo per tutti, in una gara dal livello agonistico decisamente elevato.

Weekend successivo e altro appuntamento di prestigio: il Triathlon Olimpico di Bardolino. Qui Alberto Golini, forte nuotatore e ciclista potente, ha sfidato un caldo torrido che ha messo in crisi centinaia di atleti, ben 400 ritirati su 1500 iscritti. Nonostante le difficoltà climatiche, Golini ha chiuso la sua prova in 2h37min, piazzandosi 37° assoluto. Una gara gestita con grande intelligenza: ritmi controllati per non cedere nella frazione finale di corsa, resa ancor più dura da una brutta insolazione che lo ha accompagnato anche il giorno successivo. Una prestazione coraggiosa e di carattere, che merita applausi.

A chiudere questi giorni epici di sport, l’evento più estremo ed emozionante: la traversata a nuoto Ponza-Circeo, 35 km nelle acque del Tirreno, organizzata da Swimming Travel. A compiere l’impresa è stata la professionista Fabia Maramotti, che ha completato la traversata in 8h17min, mantenendo una media straordinaria ogni 100 metri in 1minuto e 28 secondi. Partenza alle 7:30 con acqua a 22,5°C e una leggera corrente contraria nei primi chilometri. Nonostante qualche disturbo gastrointestinale, Fabia ha gestito al meglio l’alimentazione in acqua, garantendo continuità e potenza durante le oltre 8 ore di nuoto. Un’impresa fisica e mentale che conferma il suo livello internazionale e il carattere d’acciaio.

Il presidente Riccardo Casini si congratula con tutti gli atleti che hanno fatto acquisire notevoli punti portando la società come seconda classificata a livello nazionale con la Federazione Italiana Triathlon.