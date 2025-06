GROSSETO – “A Grosseto non c’è niente” non è sempre vero. Le case, almeno, ci sono. A quanto pare i quartieri del capoluogo e le sue frazioni sembrano distinguersi per gli acquirenti di immobili. Questo grazie anche alla posizione di Grosseto: tra mare, colline e montagne.

Il mercato immobiliare, nei primi mesi del 2025 sembra dare buoni segnali. Secondo i dati elaborati da Idealista e riportati da QuiFinanza in un recente articolo, alcune zone della città si distinguono per equilibrio tra vivibilità, tranquillità e accessibilità economica. Il quartiere più gettonato sembra essere il Pace, con 1,7 come indice di domanda relativa. L? indice è un dato che aggrega la pressione della domanda sull’offerta alla luce delle richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Seguono il quartiere Barbanella (1.6), Centro e Gorarella (1,3), e le frazioni (1,1). Rispescia ed Alberese sono le uniche con indice sotto all’1: 0,4.

Ma quanto costa comprare casa a Grosseto?

“Bella la casa al mare ma anche la più cara”. Infatti, a confermare questo detto, c’è anche la classifica riportata da QuiFinanza, che stima intorno a 3.204 € il costo al metro quadro di una casa a Marina di Grosseto-Principina a Mare. Il prezzo più alto di tutto il territorio comunale.

Segue il quartiere cittadino di Gorarella che, con 2.347 € al metro quadro di prezzo medio, si afferma come il più costoso della città.

Arrivano poi le frazioni di Alberese-Rispescia con 2.322 €/metro quadro, e il quartiere Pace con 2.189 €/metro quadro.

Poco sotto il quartiere Barbanella (2.151 €/metro quadro), le frazioni di Roselle e Istia d’Ombrone (2.095 € al metro quadro) e il quartiere Centro (2.022 €/metro quadro). Sotto al muro dei duemila, solo gli immobili nelle frazioni di Braccagni d Batignano: a 1706 € per metro quadro, ultimo dato nella classifica.

“Questa non è Ibiza”

Anche se il nome Grosseto non compare ancora nell’olimpo delle location vacanziere mondiali né in quello delle più moderne città metropolitane, la sua posizione e i prezzi offerti sembrano poterne fare meta appetibile di acquirenti anche fuori provincia. Tra seconde case e investimenti.

Basti solo pensare che località come Forte dei Marmi e Milano il prezzo al metro quadro supera i 10.000 euro (dati QuiFinanza). Se i prezzi e la posizione di Grosseto convincono, quindi, per la città e il suo territorio potrebbe essere una buona notizia. Purtroppo, ad oggi non ancora seguita da buone nuove sul fronte infrastrutture stradali da e per il capoluogo.