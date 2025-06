SANTA FIORA – Cambia la viabilità in piazza Balducci (ex piazza Roma). Il Comune di Santa Fiora è intervenuto accogliendo le numerose segnalazioni pervenute da parte dei cittadini per migliorare la sicurezza e la vivibilità dell’area.

Nel dettaglio l’accesso alla piazza è ora consentito esclusivamente da via Roma, che diventa a senso unico. L’uscita dalla piazza è prevista da via Corsica, anch’essa trasformata in senso unico. È stata inoltre completamente rifatta la segnaletica orizzontale, per garantire maggiore chiarezza e sicurezza alla circolazione. Le nuove disposizioni sono finalizzate a rendere più fluido il traffico, migliorare l’accessibilità e prevenire situazioni di pericolo.

“Abbiamo recepito le segnalazioni fatte da tanti residenti e frequentatori di piazza Balducci – dichiara Annibale Raponi, consigliere comunale con delega alla sicurezza urbana – ed abbiamo deciso di istituire due sensi unici per eliminare delle situazioni di pericolo e rendere più fluida la circolazione. Da oggi cambia quindi la viabilità in questa parte di Santa Fiora: un intervento mirato, frutto del confronto con la cittadinanza e della volontà di rendere il nostro paese sempre più sicuro e vivibile. È anche in corso il rifacimento della segnaletica orizzontale”.

L’amministrazione comunale invita i cittadini alla massima attenzione nell’osservare la nuova segnaletica.